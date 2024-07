Blanka miała wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Zrezygnowała. Znamy powód

15. edycja uwielbianego przez widzów show "Taniec z gwiazdami" ma pojawić się na antenie już we wrześniu. W związku z tym Polsat nieustannie prowadzi rozmowy z kolejnymi potencjalnymi uczestnikami. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że tym razem na parkiecie będziemy mogli zobaczyć Blankę Stajkow. Niestety, według najnowszych doniesień medialnych młoda piosenkarka musiała zrezygnować z udziału w tanecznym show. Dlaczego? Miała ważny powód.

Blanka miała wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Coś poszło nie tak. Zrezygnowała

Wiele wskazuje na to, że w najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami" Polsat chce postawić na młodszą widownię. Do formatu zaproszenie otrzymała m.in. Julia Żugaj influencerka i youtuberka, która cieszy się ogromną ilością fanów w sieci. Produkcja podjęła rozmowy także z Blanką, którą wręcz kochają nastolatki, a jej koncerty cieszą się tłumnym zainteresowaniem wśród fanów jej twórczości. Gdy wydawać by się mogło, że rozmowy z nią dopięte są na ostatni guzik, ta musiała nagle zrezygnować z udziału w progamie. Jak podaje Fakt, przeciwna była temu jej wytwórnia. Kontrahenci wymagają bowiem, by wokalistka całą swoją uwagę poświęciła na nagranie nowej płyty, a nie na taneczne treningi. Dziennikarzom Faktu udało się też ustalić, że rozmowy były na zaawansowanym etapie, a Blanka bardzo się cieszyła. Być może będziemy mogli zobaczyć ją w kolejnej odsłonie show. Patrząc na układy taneczne, jakie prezentuje w teledyskach czy na scenie możemy snuć teorię, że miałaby spore szanse na zgarnięcie Kryształowej Kuli. Zdjęcia Blanki możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Kogo zobaczymy w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami"?

Na ten moment wiadomo, że 15. edycja "Tańca z gwiazdami" wystartuje we wrześniu. Do tej pory żadna osoba ze świata show-biznesu nie potwierdziła jednak oficjalnie swojego udziału w programie. Majka Jeżowska w jednej rozmów wspomniała jedynie, że być może będzie można zobaczyć ją na parkiecie. Rozmowy mają być prowadzone również z byłym hokeistą Mariuszem Czerkawskim. Myślicie, że zobaczymy ich w programie? O tym przekonamy się już niebawem. ZOBACZ TEŻ: Blanka robi karierę w Japonii i w Chinach? "To się dzieje" [PLOTEK EXCLUSIVE].

Blanka Stajkow fot. KAPiF.pl