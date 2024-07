"Postanowiłem zakończyć mój 'związek' z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych. Od razu ucinam spekulacje. Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia…" - tak o tej przełomowej zmianie napisał sam Dowbor na Instagramie. Dociekliwi i tak zadawali pytania dotyczące kulis pożegnania się ze stacją Miszczaka. W końcu mogą być usatysfakcjonowani.

REKLAMA

Zobacz wideo Miszczak chciał zaangażować Dowbor do śniadaniówki?

Maciej Dowbor odszedł z Polsatu, bo potrzebował adrenaliny? "Chciałbym poczuć coś nowego"

Flagowe formaty stacji, festiwale i napięty grafik w związku z dużą rozpoznawalnością - tak do tej pory wyglądało życie zawodowe Macieja Dowbora. Postanowił jednak wprowadzić radykalną zmianę i porzucić Polsat. - Długo się nad tym zastanawiałem. Pierwsze momenty przyszły po pandemii. Potem było parę sytuacji, które dały mi nadzieję, że będzie mi to sprawiało frajdę, jak np. fakt, że będę pracował ze swoim przyjacielem, Maćkiem Rockiem i że możemy wrócić, pracować znowu razem zawodowo na scenie. (...) Ale w pewnym momencie poczułem, że każdego dnia robię to samo - wyznał prezenter dla Jastrząb Post. Narastała w nim ponadto chęć opuszczenia strefy komfortu.

Brakowało mi adrenaliny związanej z czymś nowym, co będzie powodowało dreszczyk emocji. Czułem się super bezpiecznie i miałem super strefę komfortu. A ja bym chciał poczuć adrenalinę i tę niepewność. No i fakt, że od 20 lat pracowałem z tymi samymi ludźmi, których bardzo lubię, ale chciałbym poczuć coś nowego

- dodał prezenter.

Maciej Dowbor KAPiF.pl

Maciej Dowbor wiedział, dokąd zmierza po Polsat Hit Festiwal. "Doszedłem do ściany"

Okazało się, że tegoroczna, sopocka impreza, dała dobitnie znać prezenterowi o tym, dokąd faktycznie powinien pójść. - To jest po mojej stronie. To nie to, że festiwal jest zły. To ja chyba doszedłem do ściany i potrzebowałem zmian. (...) Zrobiłem to, jak tylko doszedłem do wniosku, że chyba już nie dam rady pracować tak kolejny rok, kolejny sezon - przyznał z kolei Plejadzie. Zdjęcia Dowbora z dawnych lat w Polsacie znajdziecie w galerii. Ale się zmienił!