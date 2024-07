Kinga Zawodnik pracowała w aptece i nie marzyła o tym, by być w telewizji. Wszystko zmieniło się, gdy w zobaczyła ją producentka z TVN-u i zaoferowała pracę, którą celebrytka niemalże bez zastanowienia przyjęła. Zawodnik szybko zyskała ogromną popularność dzięki programom takim jak: "Dieta czy cud?" czy "Gadżet Show", które były emitowane na antenie TVN Style. W tym pierwszym testowała skuteczność rozmaitych diet. Nic jednak nie przynosiło zamierzonego efektu.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Gessler schudła 12 kilogramów. To zasługa tylko diety? Wybierz serwis

Kinga Zawodnik przeszła spektakularną metamorfozę. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła

W końcu prezenterka zdecydowała się na operację bariatryczną. Już po pierwszych dwóch tygodniach widziała ogromny efekt w postaci utraconych 15 kilogramów. Łącznie (w kilka miesięcy) udało jej się zrzucić ponad 50 kg. Niedawno zestawiła swoje dwa zdjęcia - jedno sprzed metamorfozy, drugie po, prezentując, że jedna rzecz jednak nie uległa zmianie. Po prawej stronie widać Kingę Zawodnik przed zabiegiem zmniejszenia żołądka, gdzie zapozowała w czerwonej sukience podczas siedzenia na kanapie. Już wtedy szeroko uśmiechała się do obiektywu. Po lewej stronie zaś w kolorze głębokiej morskiej zieleni pozuje w szpilkach jak rasowa modelka. Ale co tam ciało. Na wyraźnie szczuplejszej twarzy ponownie rysuje się szeroki uśmiech. Zawodnik zaznaczyła, że to jedyne, czego nie chce zmieniać.

Tak, dobrze widzicie - jedno się nie zmieniło i nie zmieni - UŚMIECH

- napisała w poście, który możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony. Internauci byli zachwyceni postem. Ochoczo komentowali. "Nie mogę się napatrzeć! Wyglądasz cudownie", "Zawsze uśmiechnięta i promienna", "Zjawiskowa! Szanuje i podziwiam", "Zawsze byłaś i jesteś piękna" - mogliśmy przeczytać.

Kinga Zawodnik brała popularne leki na cukrzycę, żeby schudnąć. "Bardzo źle reagowałam"

Kinga Zawodnik, aby zrzucić kilogramy, próbowała wszelkich sposobów. Testowała nawet popularne tabletki na cukrzycę. Nie wyszło jej to jednak na dobre. - Próbowałam dwóch leków. Bardzo źle na to reagowałam, miałam wszystkie działania niepożądane. (...) Połączenie tych dwóch leków wywoływało we mnie wszystkie negatywne skutki uboczne: wymioty, biegunki, bóle głowy, bóle brzucha, nudności. (...) Jak nie miałam wyjazdów i byłam w domu tydzień, czy dwa, to starałam się zmuszać do systematycznego brania leków. Apetyt był mniejszy - mówiła Plotkowi.