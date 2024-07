Większość utworów gatunku disco polo dotyczy miłości. Autorzy tego typu przebojów chętnie śpiewają o miłosnych zawirowaniach, dlatego też ich fani są ciekawi tego, co słychać u wykonawców w sferze prywatnej. Ostatnio nieco więcej na ten temat zdradził muzyk z zespołu Weekend.

Radek Liszewski o żonie. "Trzeba ze sobą rozmawiać i wszystko wyjaśniać"

Wokalista stanął na ślubnym kobiercu z Dorotą Liszewską 17 kwietnia 1995 roku. Pobrali się po trzech latach znajomości, a warto zaznaczyć, że do zapoznania przyszłych małżonków doszło, kiedy ci byli jeszcze nastolatkami. Przez pewien czas zakochani wiedli spokojnie życie w miejscowości Sejny, ale później postanowili przenieść się do Warszawy. Ich związek nie zawsze był usłany różami, ale para nauczyła się z tym sobie radzić. "Na początku małżeństwa, jak zaczęliśmy się docierać, postanowiliśmy, że będziemy mówić otwarcie, co nas boli. Dużo rozmawiamy, prawie się nie kłócimy, czasami jest jakaś delikatna wymiana zdań i tyle. Uważam, że kłótnia i nieodzywanie się to najgorsza głupota, jaką można zrobić. Życie jest tak nieprzewidywalne, dzisiaj jesteś, a jutro ciebie nie ma, dlatego trzeba ze sobą rozmawiać i wszystko wyjaśniać" - czytamy dawne wyznanie Liszewskiego dla "Faktu". W przypadku Doroty i Radka widać, że miłość kwitnie od lat. Para doczekała się dwóch synów, Norberta i Jakuba.

Radosław Liszewski o żonie KAPiF.pl

Radek Liszewski o poznaniu żony. Miłość prosto z parkietu

Fani lidera zespołu Weekend są ciekawi, jak ten poznał swoją miłość. Otóż ta wyjątkowa relacja nawiązała się na dyskotece nieopodal Augustowa. - Przetańczyliśmy całą noc i wtedy zaczęło iskrzyć między nami. Byłem dopiero nastolatkiem, ale już wiedziałem, że skradła mi serce i będzie jedyną kobietą na całe życie - wspominał sam Liszewski w dawnym wywiadzie. Po trzech latach Dorota Liszewska zaszła w ciążę i przyszły muzyk disco polo postanowił jej się oświadczyć na terenie posesji przyszłych teściów. - Było bardzo odświętnie w całym domu. Cały czas byłam uśmiechnięta, nie było we mnie strachu, lęku czy zdenerwowania. Za to mój teść bardzo się denerwował na weselu, bo nie poznał mojej mamy, choć ojca znał. I bardzo się obawiał tego spotkania. Ale wszystko dobrze wyszło - wspominała Dorota Liszewska w "Fakcie". Zdjęcia tej zakochanej pary znajdziecie w galerii.