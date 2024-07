Henio Majdan DAŁ CZADU na koncercie! "Radosław prawie się popłakał"

Henio Majdan żyje na świeczniku odkąd tylko się urodził. Nie ma się co dziwić - jego rodzice to jedna z najsławniejszych par w polskim show-biznesie. Czterolatek jest oczkiem w głowie rodziców. Na co dzień Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan starają się, by malec miał normalne dzieciństwo. Od września ubiegłego roku jest już przedszkolakiem i właśnie wziął udział w swoim pierwszym w życiu koncercie.

Zobacz wideo Henio Majdan dał pierwszy koncert

Henio Majdan dał pierwszy koncert. Rodzice pękali z dumy

3 lipca miał miejsce koniec roku szkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza syn gwiazdorskiej pary. Rodzice nie mogli przegapić tak ważnego dnia - również ze względu na wcześniej wspomniany koncert. Jak zawsze stylowo wyglądający Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z dumą odprowadzili swojego przedszkolaka, a wszystko zrelacjonowali w mediach społecznościowych. Cała trójka ubrana była na beżowo, a piłkarz i prezenterka telewizyjna, by oglądać śpiewno-taneczne popisy swojego syna, zasiedli w pierwszym rzędzie. Jeszcze zanim koncert się zaczął, Henio gdy tylko zobaczył rodziców, od razu do nich podbiegł.

Nasza perełeczka kochana. Jak się ucieszył, gdy nas zobaczył. Radosław prawie się popłakał

- relacjonowała wyraźnie rozemocjonowana mama Henia. Henio nie dość, że stylowo wyglądał, to w dodatku dał czadu na koncercie. Ochoczo śpiewał i uczestniczył w choreografii. Radość wypełniała serca Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Gdy grupa Henia skończyła występ, chętnie oglądał również pozostałych kolegów i koleżanki, cały czas czarując zniewalającym uśmiechem. Kto wie, może w przyszłości zostanie artystą? Na pewno będziemy to śledzić! A całą relację Małgorzaty Rozenek z tego wyjątkowego wydarzenia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Henio Majdan poszedł na pierwszą imprezę. "Tacy bogaci, a taki słaby prezent". Radosław odpowiedział

Zarówno Rozenek jak i Majdan rozpływają się nad swoim synem. Chętnie relacjonują, jak Henio odkrywa świat. Już rok temu, gdy zaczynał przedszkole, poszedł na pierwszą imprezę. "Pierwsza impreza Henia. Kolega z klasy obchodzi urodziny" - napisał piłkarz pod zdjęciami z Heniem na Instagramie. Choć w głównej mierze internauci rozpływali się nad słodkim synem byłego sportowca, niektórzy nie umieli powstrzymać się przed hejtem. Zarzucili Majdanom skąpstwo. "Tacy bogaci, a taki słaby prezent" - napisała jedna z osób. Radosław Majdan nie gryzł się w język i w ironiczny sposób odpowiedział: "No co ty, w tej torbie są kluczyki do samochodu", czym zgasił hejtera.