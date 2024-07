Nikomu chyba nie trzeba przedstawiać Doroty Pomykały. Aktorka zaangażowana była w prace przy wielu znanych produkcjach. Szczególne uznanie zdobyła za rolę w filmie "Kobieta na dachu". Choć inni doceniali talent Pomykały, ona sama uważała się raczej za "aktorkę z przypadku". - Ja się naprawdę wstydzę innych aktorów. Dopiero niedawno w teatrze odważyłam się na to nie zwracać uwagi. Na studiach dawałam koleżankom i kolegom z grupy pieniądze, żeby poszli na herbatę do bufetu. Wolałam zostawać na zaliczeniu sama, inaczej się krępowałam - wspominała swego czasu w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Życie prywatne aktorki jest równie ciekawe, co jej życie zawodowe. Okazuje się, że Pomykała przez jakiś czas spotykała się z Janem Englertem. Niestety romans nie trwał zbyt długo. Jeśli chcesz zobaczyć, jak obecnie wygląda Dorota Pomykała, zajrzyj do galerii na górze strony. Znajdziesz tam jej najnowsze zdjęcia.

Dorota Pomykała miała romans z Janem Englertem. Tak o niej mówił

Poznali się w 1979 roku na planie filmu "Ojciec królowej". Nie była to łatwa relacja. Englert miał żonę i trójkę dzieci. Media informowały, że aktor dojeżdżał do Pomykały przez wiele lat. - Jedyna kobieta, z którą nigdy się nie nudzę. Nigdy nie wiem, czym mnie zaskoczy - cytowała swego czasu Englerta "Rewia". Co więc stało się z gorącym romansem? Podobno to aktor zdecydował się zakończyć relację i powrócić do żony. - Dorota bardzo to przeżyła. Czuła się w pewnym sensie oszukana, bo przez wiele lat była zwodzona. Janek z jednej strony chciał z nią być, a z drugiej nie mógł zostawić rodziny - cytował przyjaciela pary tygodnik "Świat i ludzie".

Dorota Pomykała z Orłem Fot. KAPiF.pl

Dorota Pomykała triumfowała w Nowym Jorku. Nagrodę zadedykowała mamie

Niedawno aktorka odebrała statuetkę na Tribeca Film Festival w Nowym Jorku za rolę Mirki w filmie Anny Jadowskiej, "Kobieta na dachu". Nagrodę miała zadedykować mamie "która z miłością i pokorą oddawała się swojej rodzinie - mężowi i trzem córkom" - donosił PAP. Film opowiada o kobiecie przedkładającej potrzeby syna i męża nad swoje własne. Pewnego dnia Mirka napada na bank z nożem w ręku. To wydarzenie może zmienić jej życie, które i tak już wcześniej do najłatwiejszych nie należało. ZOBACZ TEŻ: "Córka dyktatora" i aktor w szponach cenzury. Jaruzelską i Lindę połączył zakazany romans