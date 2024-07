Piotr Żak w pierwszej połowie 2024 roku zastąpił na stanowisku Stanisława Jankowskiego i pełnił obowiązki prezesa zarządu Polsatu. Stacja wydała wówczas oficjalne oświadczenie i ustosunkowała się do podjętej decyzji. "Jest to najlepsza decyzja dla przyszłości i rozwoju Telewizji Polsat" - dowiedzieliśmy się z niego. To nie pierwsze tak znaczące stanowisko w zawodowej karierze Żaka. W przeszłości pełnił on rolę wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, lecz zgodnie z informacjami opublikowanymi na łamach portalu Wirtualne Media dowiedzieliśmy się, że wraz z oficjalnym objęciem funkcji prezesa zarządu, syn Zygmunta Solorza-Żaka zrezygnował z zasiadania w radach nadzorczych Telewizji Polsat i Cyfrowego Polsatu.

Wielkie zmiany w Polsacie. Chodzi o najważniejsze stanowiska w stacji

Rada nadzorcza spółki zdecydowała się także na inne znaczące zmiany. Na kolejną kadencję wybrano czworo członków zarządu. Nazwiska większości osób są znane, także nie doszło tutaj do wielkich zaskoczeń. W skład nowego zarządu wchodzą: Edward Miszczak, Adam Nowe, Janusz Pliszka oraz Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska - wyczytaliśmy na łamach portalu Plejada.

Tym w przeszłości zajmował się Piotr Żak. Ma bogate CV

Piotr Żak ma na swoim koncie tytuły otrzymane na prestiżowych uczelniach. Ukończył studia ekonomiczne na University of London. Studiował także na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Najbardziej interesuje go rozwój start-upów oraz nowoczesnych technologii. W 2014 roku rozpoczął działalność biznesową na terenie kraju, a dwa lata później zasiadł w radzie nadzorczej Telewizji Polsat. Po kolejnych dwóch latach dołączył do rad nadzorczych spółki Cyfrowy Polsat S.A., Grupy Polsat Plus i Netia S.A. Prywatnie mężczyzna jest synem założyciela stacji Polsat, Zygmunta Solorza. Roszady kadrowe, na które zdecydowała się stacja, z pewnością pociągną za sobą szereg zmian, które zobaczyć będzie mógł każdy z widzów. Jak widać, Edward Miszczak nie ma powodów do zmartwień i nadal będzie związany z Telewizją Polsat. Więcej zdjęć Edwarda Miszczaka znajduje się w galerii na górze strony.

Edward Miszczak KAPIF.pl