Blanka Lipińska to zdecydowanie jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu. Zasłynęła jako autorka erotycznej trylogii, która nie została entuzjastycznie przyjęta przez krytyków. Później pojawiły się filmy na podstawie książek, które zyskały sporą popularność na całym świecie. Niekoniecznie zyskały jednak przychylność ekspertów. Celebrytka nie przejmuje się krytyką jej dzieł i chętnie pojawia się na branżowych wydarzeniach. Tym razem pierwszy raz pokazała się z partnerem, o czym porozmawiała z dziennikarką Plotka.

Zobacz wideo Lipińska pierwszy raz pokazała partnera na ściance. Wymowna reakcja na Barona

Blanka Lipińska szczerze o swoim partnerze. "Partner powinien być mordeczką"

Blanka Lipińska zaskoczyła i pierwszy raz na czerwonym dywanie pozowała ze swoim ukochanym. Jak zaznaczyła na InstaStories: "Wcześniej nie chciał". Para wybrała się na pokaz mody duetu Paprocki&Brzozowski. Autorka "365 dni" wybrała sukienkę z długim tiulem, a jej partner postawił na granatową marynarkę i czarny T-shirt, a także ciemne jeansy. Ich zdjęcie ze ścianki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Celebrytka porozmawiała z dziennikarką Plotka o związku. Zaznaczyła także, że pierwszy raz pojawiła się z Pawłem Baryłą na amerykańskiej premierze ostatniej części filmu na podstawie jej książek, choć wówczas zwróciła się z prośbą o nieudostępnianie zdjęć z jej ukochanym. Jak Lipińska czuła się na ściance z partnerem?

To chyba raczej Pawła trzeba by zapytać, jak on się czuł. Dla mnie to już jest kolejna ścianka. To nie jest żadne takie nieprawdopodobne wydarzenie. Fajnie, że miałam się o kogo oprzeć. Było mi wygodniej, zdecydowanie

- powiedziała. Celebrytka zdradziła także, jaki jest jej zdaniem sekret udanego związku. - Ja uważam, że przede wszystkim twój partner powinien być twoim przyjacielem, kumplem ziomkiem, mordeczką taką. Reszta już przyjdzie sama. (...) To było zawsze na pierwszym miejscu, tylko to się nie udawało wcześniej. Z jednej strony myślę, że to była kwestia mnie i mojego podejścia, a z drugiej strony również, że musiałam wreszcie trafić na tego swojego - stwierdziła.

Blanka Lipińska o dawnych relacjach. Tak zareagowała na wspomnienie o Baronie

Dziennikarka Plotka postanowiła zapytać Blankę Lipińska o jej poprzednie związki. Czy w autorce książek pojawiają się jakieś negatywne wspomnienia związane z dawnymi relacjami? - Żadne moje byłe relacje nie budzą we mnie żadnych emocji, z Maćkiem Buzałą, moim byłym partnerem się kumplujemy. Paweł też go bardzo lubi. Potrafimy sobie razem zjeść kolację. (...) To jest moja jedyna była relacja, gdzie mam kontakt z byłym facetem - wyznała. Celebrytka zaznaczyła w rozmowie, że nie z każdym byłym partnerem chce się po związku budować jakąkolwiek relację. Wynika to przede wszystkim z powodu rozstania. Na wydarzeniu pojawił się także Baron z żoną - Sandrą Kubicką. Jak wiadomo, muzyk przez pewien czas spotykał się z Lipińską. Dziennikarka zapytała, czy celebrytka przywitała się z nim lub zamieniła słowo.

A ty jakbyś z kimś się rozstała cztery lata temu, to byś biegła się widać i zamieniać słowo?

- zapytała Blanka. Reporterka Plotka odparła, że jest to zależne od tego, w jakich stosunkach rozstałaby się z partnerem. Zaskoczeni? Całą rozmowę z Lipińską znajdziecie w materiale wideo na górze strony.