Ewel0na rozpuściła brodę. To nie koniec. "Czuję się dziwnie"

Ewelina Kubiak, która w sieci znana jest pod pseudonimem Ewel0na, jest popularną influencerką. Kobieta latami pojawiała się w kontrowersyjnym programie "Warsaw Shore", gdzie dała się poznać jako miłośniczka imprez i operacji plastycznych. Choć Ewel0na nie występuje już w show MTV, to zamiłowanie do medycyny estetycznej i licznych ingerencji w wygląd zostało z nią na stałe. Jakiś czas temu celebrytka zamieściła w porównanie i pokazała, jak wyglądało jej ciało przed operacją i po. Teraz przyszła pora na kolejne zmiany.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Piekut z "Królowej przetrwania" zrobiła tureckie zęby

Ewel0na zrelacjonowała kolejny zabieg. Co tym razem zrobiła?

Ewel0na prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje ponad 570 tys. użytkowników. To właśnie tam celebrytka chętnie dzieli się nowinkami na temat operacji plastycznych. Kobieta nigdy nie ukrywała, że przeszła ich całkiem sporo i często zdarza jej się majstrować przy urodzie. Na co zdecydowała się tym razem? Okazuje się, że Ewel0na wybrała się na rozpuszczenie kwasu hialuronowego w brodzie. Wszystko ze względów estetycznych, a także możliwości korekcyjnych, jakie będzie można wykonać później. - Jadę właśnie na solarium, a później mam dzisiaj taki dzień trochę beauty, z tego względu, że rozpuszczam troszeczkę brodę, oczyszczam twarz i robię botoks, bo w zasadzie nie mam od dawna, ale wiem, że czasem dobrze sobie zrobić taką przerwę, więc spoko - zrelacjonowała na Instagramie. Jesteście ciekawi efektu końcowego? Zdjęcia z InstaStories zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

Ewel0na rozpuściła brodę. Tak teraz wygląda

Jakiś czas później Ewel0na wstawiła relację, że jest już po zabiegu. Faktycznie, gdy bardziej się przyjrzymy, możemy dostrzec, że broda ma nieco inny kształt. Nie jest już tak smukła, a bardziej zaokrąglona. - Słuchajcie ja już jestem po zabiegach. (...) Jezu kochani zobaczcie, ja już nie mam brody. (...) No powiem wam, że czuję się dziwnie, ale wiem, że to było potrzebne, by po prostu później pięknie ją wymodelować - powiedziała. ZOBACZ TEŻ: Ewel0na chwali się ostatnią operacją plastyczną. To poprawiła. "To jest po prostu jakiś szok".