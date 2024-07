Joanna Horodyńska wyróżnia się nietuzinkowym stylem. Gwiazda często pokazuje się w oryginalnych kreacjach. Nie da się ukryć, że lubi błyszczeć, szczególnie na czerwonym dywanie. Znawczyni mody ostatnio pojawiła się na pokazie Paprocki&Brzozowki. Wśród wielu gwiazd jej stylizacja na pierwszy rzut oka była całkiem zwyczajna. Aż do momentu, gdy spojrzeliśmy na buty.

Joanna Horodyńska zaskoczyła na pokazie Paprocki&Brzozowki. Spójrzcie na buty

Joanna Horodyńska zaprezentowała się w błękitnej kreacji. Na pokazie Paprocki&Brzozowki kobieta wystąpiła w krótkiej stylizacji o delikatnym kroju. Całość dopełniła głównie białymi dodatkami. Postawiła na perłowy naszyjnik i jasną, niewielką torebkę. Z tej okazji wybrała także delikatny makijaż oraz rozpuszczone włosy. Przejdźmy jednak do butów. Czarne, lakierowane szpilki na pierwszy rzut oka wydają się... za duże o co najmniej kilka rozmiarów! Z tego powodu obuwie wygląda na bardzo masywne. Nie da się jednak ukryć, że od razu przyciąga uwagę. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Co sądzicie? Chcecie przekonać się, co to za nietypowe obuwie? Zdjęcie butów Joanny Horodyńskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Joanna Horodyńska uwielbia oceniać style gwiazd. Tak podsumowała Annę Lewandowską

Joanna Horodyńska ma wiele wspólnego z modą. Znawczyni często ocenia wybór kreacji w przypadku innych gwiazd. Jakiś czas temu wzięła pod lupę Annę Lewandowską. Chodziło konkretnie o strój, który polska WAG zaprezentowała w Wenecji. Wylała się wtedy na nią fala hejtu. Jakie zdanie na ten temat miała Horodyńska? Jej zdaniem strój spotkał się z brakiem zrozumienia. - Myślę, że jej stylistka ma po prostu świetny gust i świetny styl. Pokazała to w dwóch kreacjach. Być może ta trzecia była za trudna jak na to miejsce. Ona była za bardzo modą, a nie czerwonym dywanem. Tutaj pojawił się pewien zgrzyt. Anna Lewandowska ma świetne warunki do tego, żeby pokazywać spektakularne kreacje - podsumowała znawczyni mody w rozmowie z Plotkiem. ZOBACZ TEŻ: Gwiazdy w Gałkowie. Elegancka Woźniak-Starak w stroju jeździeckim, ale patrzymy na kapelusz Horodyńskiej. Nietypowy