Marzena Kipiel-Sztuka była znaną i cenioną aktorką, znaną szerszej publiczności dzięki hitowi Polsatu - "Świat według Kiepskich". Niestety, w czerwcu zmarła w wieku zaledwie 58 lat. W ostatnich miesiącach życia przebywała w Wałbrzyskim hospicjum. W rozmowie z "Faktem" dyrektorka placówki przyznała, że Kipiel-Sztuka odeszła po ówczesnym przygotowaniu się do pogrzebu. Razem z personelem wybrała strój do trumny. 13 czerwca w Legnicy, rodzinnym mieście aktorki, odbyła się ceremonia pogrzebowa, na którą przybyła nie tylko rodzina i przyjaciele z show-biznesu.

Zobacz wideo "Świat według Kiepskich" się skończył, więc wspominamy. Wiecie, że Ferdek wcale nie miał być Ferdkiem?

Renata Pałys "była w szoku". Chodzi o pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki

Renata Pałys, która grała z Kipiel-Sztuką w "Świecie według Kiepskich" [Helenę Paździochową - przyp. red.] powiedziała w ostatnim wywiadzie, którego udzieliła Plejadzie, że nie czyta artykułów o zmarłej koleżance. Nadal za to porusza ją wspomnienie pogrzebu, mimo że od tego czasu minęły już dwa tygodnie. Serialowa Paździochowa przyznała w rozmowie z dziennikarzami serwisu, że "była w szoku", gdy zobaczyła, co dzieje się podczas ceremonii.

Na cmentarzu rozmawiałam z ludźmi, którzy przyjechali na pogrzeb z innych miast, żeby być w tym dniu. To było dla mnie naprawdę ogromnym szokiem. Było też kilka osób z zagranicy, które przyjechały specjalnie na pogrzeb Marzeny

- mówiła.

Renata Pałys ma nadzieję na pamięć o przyjaciółce. Zdradziła, kto zadba o jej grób

Renata Pałys na co dzień mieszka we Wrocławiu, który oddalony jest od Legnicy o około 80 km. Zapowiedziała, że będzie odwiedzać grób koleżanki, będąc w jej rodzinnym mieście, ponieważ zależy jej, by był zadbany i by pamięć o serialowej Halince Kiepskiej trwała. Dodała jednak, że oprócz niej o grób z pewnością zatroszczy się rodzina Kipiel-Sztuki, mimo że aktorka miała z nimi dość chłodne relacje.

Myślę, że grób nie będzie opuszczony, bo jednak Marzena rodzinę - z którą nie najlepiej żyła - jakąś posiada. Leży pochowana razem z mamą i ojcem, więc przypuszczam, że ten grób będzie odwiedzany i że będzie cały w kwiatach

- dodała.