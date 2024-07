Paulla rozlicza się z niewiernym partnerem. "Byłam straszona, potraktowana okrutnie"

Paulla kilka lat temu zdecydowała się na wyprowadzkę z synem z Warszawy do Elbląga. Wszystko z powodu związku, w którym wówczas była. Partner gwiazdy został także jej menadżerem. Bajka nie trwała jednak długo, a Paulla znalazła niezbite dowody na niewierność partnera. Gdy próbowała zakończyć tę znajomość, zaczęła dostawać pogróżki i doznawać upokorzeń. Piosenkarka postanowiła opowiedzieć teraz o sytuacjach, które ją spotkały i wspomóc inne kobiety, które żyją w toksycznych związkach.

Paulla rozprawia się z byłym partnerem. "Zostałam potraktowana bezwzględnie"

Paulla wspomina w rozmowie z Plotkiem, że do Elbląga wyjechała za miłością. - Chciałam mieć rodzinę. Odnaleźć poczucie bezpieczeństwa. Postawiłam naprawdę wszystko na jedną kartę. Bardzo zaufałam, zawierzyłam, poświęciłam wszystko. W zamian spotkało mnie upokorzenie. Bardzo duże upokorzenie i cios poniżej pasa w kwestii intymnej. Byłam straszona tym, że mam się wyprowadzić, a finalnie wyrzucona z dzieckiem przez matkę mojego partnera. Zostałam potraktowana bezwzględnie, okrutnie i bardzo niesprawiedliwie - wyznała Paulla. Wokalistka dodała, że w obcym mieście czuła się wyjątkowo osamotniona. - Nie miałam w tym mieście nikogo. To jest taki ból, strach, przerażenie i ogromna samotność. Przestałam jeść, wychodzić, a w końcu przyszły myśli samobójcze. To jest tak, jakby uszło z ciebie życie. Ja po prostu gasłam w oczach każdego dnia i właściwie bardzo tego chciałam. Nigdy w życiu nie doświadczyłam takiego bólu i okrucieństwa - powiedziała poruszona piosenkarka.

Po ciężkiej sytuacji życiowej Paulla znalazła pomoc. Teraz chce pomagać innym kobietom

Paulla wyznała, że w walce z depresją po ciężkim życiowym doświadczeniu, pomogli jej lekarze i nowa przyjaciółka. Gwiazda zwróciła się o pomoc do trenerki mentalnej. - W końcu udałam się do lekarza po leki. Brałam je pół roku. Pomogły mi zasypiać i trochę mnie zobojętniały. Wiedziałam jednak, że leki to nie jest wyjście na całe życie. I tak skontaktowałam się z Moniką Trzaskowską. Wykupiłam u niej konsultacje, a potem też kursy. Zaszyta w małym mieszkaniu, żyjąca jak cień, powoli dochodziłam do siebie (...). Dzięki tej sytuacji i Monice zrozumiałam, że coś, czego szukam na zewnątrz, w kimś, jest i zawsze było we mnie. Zrozumiałam, że jest tylko jedną osobą, która może dać mi najpiękniejszą miłość i poczucie bezpieczeństwa i że jestem tą osobą ja sama. Zrozumiałam, że nie muszę zabiegać, udowadniać, bo jestem godna i zasługuję na miłość i szczęście - dodała Paulla.

Obie panie postanowiły razem współpracować i wspierać inne kobiety, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych. Wspólnie prowadzą kurs "Obiecuję Ci". Ostatnio obie zostały też nagrodzone na gali organizowanej przez redakcję magazynu BusinessWoman & Life.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.