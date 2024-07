Większość osób doskonale kojarzy partnera Agnieszki Dygant Patricka Yokę. Drogi aktorki i reżysera przecinały się kilkukrotnie - początkowo na planie serialu "Fala zbrodni", a następnie w trakcie prac nad "Nianią". To właśnie wtedy miało narodzić się między nimi uczucie. Mało kto zapewne pamięta jednak, że Agnieszka Dygant wcześniej związana była z aktorem Marcinem Władyniakiem. Ogromną rozpoznawalność przed laty zapewniła mu rola w "Na Wspólnej", gdzie wcielał się w postać Konrada Bartczaka.

Małżeństwo Agnieszki Dygant i Marcina Władyniaka rozpadło się przez karierę?

Jak donosi viva.pl, Agnieszka Dygant i Marcin Władyniak poznali się w łódzkiej filmówce, a na ślubnym kobiercu stanęli jeszcze jako studenci. Kariera Dygant bardzo szybko nabrała rozpędu. Aktorka już w 2001 roku zyskała popularność dzięki roli w "Na dobre i na złe". Krótko później przyszedł sukces w "Fali zbrodni", a następnie "Niania", która przypieczętowała jej pozycję jako jednej z najbardziej znanych polskich aktorek. Władyniak, chociaż był rozpoznawalny dzięki "Na Wspólnej", później nie mógł liczyć na taki wachlarz propozycji serialowych ani filmowych. Postanowił się przebranżowić i rozpoczął studia operatorskie. W mediach pojawiało się za to coraz więcej spekulacji, że para ma dla siebie coraz mniej czasu. Plotkowano nawet, że pojawiła się między nimi rywalizacja na stopie zawodowej.

Agnieszka Dygant nie zdecydowała się na kolejny ślub

Z informacji, które pojawiały się wówczas mediach, wynika, że Dygant i Władyniak sfinalizowali rozwód w 2006 roku. Parze udało się to zrobić bez prania brudów ani medialnego szumu. Niedługo później wyszło na jaw, że aktorka tworzy związek z Patrickiem Yoką. W 2010 roku para powitała na świecie syna Xawerego. Czym partner ujął Dygant? - Polot. Rozmach. To, że zawsze ma plan. (...) Lubię, kiedy mężczyzna zna się na czymś, coś wie, ma własny mocny punkt widzenia. I jest niepokorny. (...) Lubię, że łamie rutynę dnia. Czymkolwiek. Ciekawą rozmową, której się nie spodziewałaś. Albo przyniesie ci ze sklepu coś, czego w życiu jeszcze nie jadłaś. I jest fajnie. Nieprzewidywalnie - opowiadała w rozmowie z "Twoim Stylem". Zakochani nigdy nie zdecydowali się na sformalizowanie związku, co Dygant skomentowała kilka lat temu w rozmowie z "Na żywo". - Jakoś nie ciągnie mnie do żeniaczki. Zresztą ja bez ślubu czuję się bardziej sexy! - stwierdziła. Agnieszka Dygant i Patrick Yoka rzadko pokazują się razem. Ich wspólne zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.