W ostatnich dniach sporo mówi się o metamorfozie twarzy Małgorzaty Rozenek. Internauci mają swoje teorie i podkreślają w komentarzach na Instagramie, że celebrytka bardzo się zmieniła. Zarzucają jej też, że nie wygląda już naturalnie i przesadziła z medycyną estetyczną. O zdanie poprosiliśmy ekspertkę.

Ekspertka analizuje metamorfozę Małgorzaty Rozenek: Regularnie dba o napięcie skóry

Angelina Konkol to właścicielka dwóch klinik urody i medycyny estetycznej i ekspertka w tej dziedzinie. Miała dużo do powiedzenia w temacie metamorfozy Małgorzaty Rozenek. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Rozenek brała udział w bardzo fizycznie wymagającym programie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Być może mordercze treningi spowodowały, że skóra celebrytki domagała się regeneracji. - Ona bierze regularnie udział w wielu projektach i na jej twarzy widać było zmęczenie. Skóra była wysuszona, poszarzała, nawet delikatnie odwodniona. Nie łatwo przecież pogodzić obowiązki kobiety sukcesu, matki oraz żony. Myślę, że ostatnie miesiące były dla Rozenek wyeksploatowaniem organizmu, co widać na jej twarzy i to skłoniło ją do zwolnienia tempa, ale też zadbania o własną skórę, jej regenerację i wykonanie serii zabiegów z medycyny estetycznej - stwierdziła Angelina Konkol w rozmowie z Plotkiem.

Specjalistka od medycyny estetycznej wymieniła zabiegi, którym miała się poddać Rozenek. - Gwiazda poddała się mezoterapii igłowej, dostarczając w ten sposób składniki odżywcze bezpośrednio do głębszych warstw skóry. Mezoterapia sprawia, że skóra staje się bardziej jędrna i świeża. Zabieg ten jest szczególnie polecany osobom, które chcą poprawić elastyczność skóry oraz zminimalizować drobne linie o zmarszczki - podkreśliła ekspertka. To jednak niejedyny zabieg, któremu poddała się Małgorzata Rozenek. Celebrytka miała też zdecydować się na stymulatory tkankowe. - To preparaty biostymulujące, przeznaczone do iniekcji, których celem jest odbudowa i bioregeneracja struktur skóry, poprzez silną stymulację fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, czyli białek odpowiedzialnych za jakość, jędrność i gęstość skóry. Rozenek korzysta zapewne z najsilniejszych rozwiązań, takich jak kwas polimlekowy czy hydroksyapatyt wapnia (...). Poza tym Małgorzata regularnie dba o napięcie skóry poprzez korzystanie z laseroterapii, która działa silnie odmładzająco na naskórek i skórę właściwą.

Rozenek jak Kim Kardashian? Ekspertka wspomina o wampirzym liftingu

Angelina Konkol wspomniała też o zabiegu, któremu wcześniej poddała się m.in. Kim Kardashian. - Nie zapominajmy o zabiegach takich jak wampirzy lifting, który zapoczątkowała Kim Kardashian. Zabieg polega na odwirowaniu własnej krwi pacjenta, w ten sposób otrzymujemy osocze, a następnie podajemy je do skóry właściwej. Osocze ma na celu rozjaśnienie skóry, jej mocne nawilżenie oraz działanie odmładzające. Kolejnym zabiegiem, który wykonała Rozenek, jest powiększenie ust. Widać, że gwiazda powiększyła je kwasem hialuronowym, co zwiększyło objętość ust i uwydatniło je - dodała ekspertka.