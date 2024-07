Według informatora Plotka to Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski będą jedną z par prowadzących śniadaniówkę w Polsacie. Wcześniej zakochani prowadzili razem "Pytanie na śniadanie", ale ich przygoda z programem zakończyła się, gdy rządy w show objęła Kinga Dobrzyńska. Nowa szefowa wymieniła wszystkich dotychczasowych gospodarzy, a o byłych wypowiadała się dość niepochlebnie. Teraz Kurzopki będą bawić widzów w nowej stacji. Jak ten transfer ocenia Paulina Smaszcz? Z przekąsem.

Zobacz wideo Zapendowska o nowym jury w "Must Be The Music". "To jest ryzyko"