Katarzyna Cichopek przez ostatnie lata pracowała głównie jako gospodyni "Pytania na śniadanie". Podczas realizacji programu na planie towarzyszył jej ukochany, Maciej Kurzajewski. Wszystko się zmieniło wraz z nową władzą w TVP. Kinga Dobrzyńska szybko pozbyła się dawnych prowadzących ze śniadaniówki, a Kurzopki musiały szukać szczęścia gdzie indziej. Cichopek wróciła do Polsatu, gdzie przed laty prowadziła show "Jak oni śpiewają?". Teraz Edward Miszczak daje jej wiele nowych zadań.

REKLAMA

Zobacz wideo Pakosińska o lansowaniu Kaźmierskiej. Mówi o celebrytach "z przeszłością"

Cichopek to nowa ulubienica Miszczaka. Poprowadzi randkowe show Polsatu

Ostatnio Plotek informował o tym, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają być jedną z par prowadzących śniadaniówkę Polsatu. Poranny program stacji ma ruszyć jesienią. Teraz okazuje się, że Cichopek poprowadzi jeszcze nowe randkowe show. "Moja Mama i Twój Tata" to program, w którym dorosłe dzieci będą szukać partnerów dla swoich rodziców singli. Z informacji przekazanych przez produkcję programu możemy dowiedzieć się, na czym będą polegały zasady programu. "Dorośli zamieszkają w mazurskiej willi, całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Zdecydują się, aby przez kilka tygodni poznawać i odkrywać siebie nawzajem, budować relacje, i zaskakiwać w zupełnie nowych okolicznościach (...). Dzieci zamieszkają w drugim domu, w którym na bieżąco będą śledzić i komentować poczynania rodziców. To one będą miały największy wpływ na życie swoich matek i ojców" - czytamy.

To oni poprowadzą śniadaniówkę Polsatu. Nie zabraknie znanych twarzy

Dodajmy, że szumnie zapowiadaną śniadaniówkę Polsatu oprócz Cichopek i Kurzajewskiego mają też prowadzić Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, a także Maciej Rock i Agnieszka Hyży. Wcześniej prowadzono także rozmowy z Aleksandrem Sikorą, który także ma pojawiać się w programie, ale jako ekspert od tematyki show-biznesowej. Spekulowano też, że pewniakami do prowadzenia porannego show stacji są Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska, ale ostatnio nieoczekiwanie prezenter zakończył swoją współpracę z Polsatem.