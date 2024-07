Zofia Zborowska w połowie maja urodziła drugie dziecko i na świecie pojawiła się Jaśmina. Aktorka jak to było i w przypadku pierwszej ciąży chętnie relacjonowała, jak upływa jej ten okres. Łatwo nie było, pojawiały się też problemy zdrowotne. Celebrytka jest także aktywna po porodzie i chętnie opowiada m.in. o powrocie do dawnej formy. O tym, jakie wybrała sposoby, napisała na InstaStories.

Zofia Zborowska ma dość kilogramów. Zmieniła swoją dietę

Zofia Zborowska postanowiła po raz kolejny podzielić się z fanami swoimi doświadczeniami i wiedzą. Na Instagramie przygotowała dla nich Q&A, czyli dała możliwość zadawania jej pytań. Skupiła się jednak głównie na "porodzie, szpitalu, przygotowaniach i połogu". Jedna z użytkowniczek platformy zapytała: "Jak zaakceptować zmianę ciała w ostatnim miesiącu? Cellulit to chyba mam na twarzy nawet". Aktorka nie ukrywa, że ma problemy z pogodzeniem się z tym, jak teraz wygląda. Dodała na InstaStories zdjęcie zrobione dzień przed porodem i odpisała fance. "To jest cholernie trudny temat. Po pierwszym porodzie było mi mega trudno. Na wielu płaszczyznach. Ale szok, co się dzieje z ciałem po ciąży, to było coś, czego się nie spodziewałam. Teraz byłam na to gotowa, ale też nie miałam zamiaru 'dawać sobie czasu' na wszystko" - zaczęła wpis. Zdjęcia Zofii Zborowskiej z okresu ciąży znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Następnie skupiła się na tym, jakie ma podejście do nowej wagi. Aktorka po porodzie wprowadziła zmiany, by wrócić do dawnej formy. Co zrobiła? "Jestem tak zmęczona byciem na tak dużym plusie kg, że mega szybko wskoczyłam na post przerywany. Staram się jeść zdrowo i trzymam się godzin i czuję się dużo lepiej. Ale mam też bardzo mały apetyt (jak na mnie). Generalnie chcę jak najszybciej wrócić do swojej dawnej sylwetki i ciuchów" - odpisała ze szczerością.

Zofia Zborowska na starym nagraniu. Przerobiła talię?

Aktorka w przeszłości dbała o linię. Niedawno opublikowała nagranie sprzed lat, na którym pokazała brzuch. Internauci zarzucili jej, że... majstrowała przy materiale i poprawiła talię. "Bawi mnie to, że parę osób zarzuca mi, że to komputerowo wygenerowana jest ta moja talia w filmiku. No nie. Ja taką talię mam naturalnie. Talia to jest moja najlepsza część ciała" - odpisała wtedy. Podkreśliła też ze szczerością, że była wtedy wychudzona.