Karol Wojtyła, nim został papieżem, interesował się teatrem. Przez lata próbował swoich sił na deskach Teatru Rapsodycznego. U jego boku występowała wówczas krakowska aktorka Halina Kwiatkowska. Artystka poznała jednak przyszłego papieża jeszcze w Wadowicach. Chodzili do tej samej szkoły (choć do innych klas). Połączyła ich wielka przyjaźń, która trwała aż 72 lata.

Jan Paweł II przegrał z aktorką

Halina Kwiatkowska to aktorka, która ma na koncie wiele ról. Zagrała m.in. w takich produkcjach, jak "Popiół i diament", "Lalka" czy "07 Zgłoś się". Grała również w spektaklach takich reżyserów, jak m.in.: Mieczysław Kotlarczyk, Konrad Swinarski, Jerzy Jarocki oraz Zygmunt Hübner. Nim jednak stała się znana, poznała Karola Wojtyłę. Chodzili do tego samego gimnazjum, a później razem studiowali polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktorka wspominała papieża Polaka m.in. w cyklu "Poznaj Go", który został przygotowany z okazji obchodów 100-lecia urodzin Karola Wojtyły.

On był pogodnym kolegą, dlatego go bardzo lubili w szkole, mimo że nie pozwalał odpisywać swoich zadań, a uczył się wspaniale. Natomiast jeśli jakiś kolega nie rozumiał danego tematu, to on przychodził, siadali gdzieś w kątku i on go uczył

- powiedziała. Opowiadała też, że Wojtyła miał doskonałą pamięć i dykcję. W czasach szkolnych rywalizował z nią też w jednym z konkursów recytatorskich. Podczas wydarzenia ona wyrecytowała wiersz Leopolda Staffa "Deszcz jesienny", tymczasem przyszły duchowny postawił na trudny poemat Norwida "Promethidion". Przyszła aktorka wygrała konkurs, a Karol Wojtyła zajął drugie miejsce. Okazuje się, że papież mimo upływu lat doskonale pamiętał całe zajście i w humorystyczny sposób wypomniał Kwiatkowskiej tę sytuację.

Po latach często bywałam w Watykanie. Karol, który pamiętał tamten konkurs, dobrodusznie groził mi palcem i mówił 'Tyś mnie wtedy pokonała'

- powiedziała aktorka w rozmowie z radiową Dwójką.

Halina Kwiatkowska o odrębności Karola Wojtyły

Kwiatkowska doskonale pamiętała, jak zachowywał się Karol Wojtyła, kiedy razem się uczyli. - Ale z tym wszystkim ten chłopiec był jak gdyby odrębny. Nie umiem powiedzieć, na czym ta odrębność polegała - powiedziała aktorka, dodając, że Wojtyła już jako nastolatek czytał teksty z zakresu filozofii. - Ale nie to było jego główną cechą. Główną cechą Karola była niesłychana pobożność, którą wpoił w niego ojciec - przyznała.