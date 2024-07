Marcin Najman to pięściarz, który w ostatnim czasie nie ma dobrej passy. W mediach głośno jest o porażkach kickboksera, którego walki trwają zwykle po kilkanaście sekund. Najman jednak aspiruje do tego, by być osobowością medialną. Publicznie wypowiada się więc na temat bieżących wydarzeń z show-biznesu i życia społecznego niezależnie od tego, czy jest w danej kwestii ekspertem, czy nie. Teraz będzie miał okazję dać popis elokwencji we własnym programie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pan Pawłowski ujawnił kulisy freak fightów, wyjaśnił fenomen wrestlingu i skomentował rozstanie z Fame MMA

Marcin Najman będzie miał swój program. Nazwa uderza w Krzysztofa Stanowskiego?

Za czasów, kiedy prezesem TVP był Jacek Kurski, a sama stacja była tubą propagandową ówczesnej władzy, Marcin Najman był często zapraszany do programów TVP Info. Gościł m.in. w programie Michała Rachonia "#Jedziemy", gdzie był przestawiany jako "ekspert" i wypowiadał się na tematy polityczne i związane z gospodarką. Jakiś czas temu z kolei pojawił się w TV Republika, gdzie krytykował Krzysztofa Stanowskiego. Nie od dziś wiadomo, że panowie, delikatnie mówiąc, nie przepadają za sobą. Było bardzo głośno o ich medialnych przepychankach słownych. Wygląda na to, że Najman nie odpuszcza i znów postanowił dogryźć Stanowskiemu. Być może dlatego tytuł jego nowego programu łudząco przypomina nazwę prowadzonego przez Stanowskiego "Kanału zero". Najman nazwał bowiem swój kanał na YouTubie... "Oryginalne zero". Cóż, miało być oryginalnie i zapewne ironicznie, a wyszło żenująco.

Marcin Najman o swoim kanale

Sam Najman utrzymuje jednak, że nie inspirował się nazwą kanału Stanowskiego. Co więcej, twierdził, że to Stanowski zainspirował się jego wypowiedzią, kiedy bokser nazwał go "dziennikarskim zerem". - Ja odbieram co cesarskie dla cesarza - powiedział pięściarz. Na tym jednak nie koniec docinek Najmana w stronę Stanowskiego. Najman podkreślał, że projekt nie będzie miał charakteru propagandowego.

Będziemy mieć prawdę na poziomie rozmowy z bardzo fajnymi i ciekawymi ludźmi. (...) Nie będziemy żadną tubą propagandową

- powiedział. Czyżby w ten sposób nawiązywał do tego, że w ostatnim czasie Stanowski gościł w swoim formacie wiele osób związanych ze środowiskiem PiS-u? Któż to wie. Wiadomo jednak, że nie będzie to pierwszy kanał Marcina Najmana na YouTubie. Kickbokser w 2020 roku rozpoczął cykl "Na ringu z Najmanem", z kolei w 2011 roku na kanale Orange Sport prowadził "Fun Raport". Żaden z formatów nie stał się hitem.