Elżbieta Zapendowska uchodzi za jedną z najlepszych ekspertek muzycznych w Polsce. Spod skrzydeł specjalistki od emisji głosu wyszło wiele znanych gwiazd. Z niektórymi z nich Zapendowska wciąż ma świetny kontakt. Jej zawodowa droga jest wszystkim dobrze znana. Fani doskonale pamiętają ją w roli jurorki w "Idolu", "Must Be The Music. Tylko muzyka" i "Jak oni śpiewają". A co z jej życiem prywatnym? Okazuje się, że ekspertka przez prawie 27 lat spotykała się z dużo młodszym mężczyzną. To był związek idealny, do czasu. Zobacz, jak Zapendowska wyglądała 20 lat temu! Zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapendowska mówi, że słowa Górniak były bezczelne. "To nie zasługa Edzi"

Elżbieta Zapendowska nie trzymała ukochanego siłą. "Rozumiemy się, przyjaźnimy"

19 lat młodszy Andrzej Kruk był drugim partnerem Zapendowskiej. Wcześniej kobieta była związana z przyrodnikiem, z którym doczekała się córki Olgi. Niedługo po jej narodzinach relacja się rozpadła. Jakiś czas później ekspertka poznała Andrzeja, który był wokalistą w chórkach Rodowicz i Rynkowskiego. Zapendowska miała wtedy 40 lat, on zaledwie 21. "Nie trzymam go na siłę, sam chce. Rozumiemy się, przyjaźnimy, jesteśmy do siebie przywiązani. Jest przewodnikiem, załatwiaczem i kierowcą. Jest niesłychanie cierpliwy i znosi mój despotyzm. Chyba tworzymy dobry związek" - mówiła swego czasu w wywiadzie dla Krystyny Pytlakowskiej. Kruk porzucił karierę dla Zapendowskiej i objął niejako rolę jej menadżera. Para świetnie dogadywała się przez długi czas. Co więc poszło nie tak?

Elżbieta Zapendowska z partnerem Fot. KAPiF.pl

Byli razem prawie 27 lat. Co stało się ze związkiem Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Kruka?

W 2015 roku media obiegła informacja o kryzysie w związku pary. Przez długi czas ani Zapendowska, ani Kruk nie komentowali doniesień o rozstaniu. Trochę czasu minęło, zanim potwierdzili krążące plotki. "Stwierdzili, że przedłużanie tego związku nie ma sensu, że nie ma on przyszłości. Ale nie pokłócili się. Ich miłość przerodziła się w przyjaźń, a Andrzej nadal pomaga Eli" - twierdził tajemniczy informator "Faktu". ZOBACZ TEŻ: Wraca "Must Be The Music: Tylko muzyka". Zapendowska o potencjalnych jurorach: To jest ryzyko [PLOTEK EXCLUSIVE]