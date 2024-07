Prawda o małżeństwie Chylińskiej WYSZŁA NA JAW. Jest rozwódką

Agnieszka Chylińska od lat jest w szczęśliwym związku z ukochanym Markiem. Piosenkarka rzadko o nim mówi, jednak niedawno wyznała, jak on wygląda. Wiadomo, że darzą się ogromnym szacunkiem i to przy nim dowiedziała się, czym jest dojrzała miłość. Małżonkowie wychowują trójkę dzieci. Niewielu jednak może wiedzieć, że artystka w przeszłości już miała męża. Co o nim wiemy?

Agnieszka Chylińska o pierwszym mężu. "Miał być facetem na kolejną noc"

Chylińska poznała Krzysztofa Krysiaka w 1996 roku, w niełatwym dla siebie czasie. "Nie chcąc być zraniona, sama musiałam ranić. Przed samą sobą pozowałam na osobę silną. Mówiłam facetowi rano: 'To teraz spadaj'. Obawiałam się, że zostanę dotknięta, więc musiałam się opancerzyć. Tak się bałam tej miłości, że wmówiłam sobie, iż nie istnieje" - mówiła po latach Chylińska.

Krysiak był menadżerem marketingu w jednej z najpopularniejszych wytwórni i początkowo nie miał większych szans u piosenkarki, która założyła, że "Krzysztof miał być facetem tylko na kolejną noc". Okazało się jednak, że mężczyzna ma wiele zalet, a wokalistka O.N.A. chce go dalej poznawać. Zupełnie różnił się od facetów, z którymi miała do czynienia. Potrafił się jej przeciwstawić i zwrócić uwagę.

Na mój zwyczajny tekst: "To teraz wynocha", zareagował inaczej niż poprzednicy. Spytał: "Dlaczego mnie tak traktujesz? Myślisz, że kim ja jestem?". A potem zjawił się na moim koncercie

- wspomniała artystka po latach w rozmowie z "VIVĄ!". Nie poszło jednak tak łatwo. Agnieszka Chylińska testowała go, zastanawiała się także nad wyborem innego mężczyzny. Wiele zmieniło się, kiedy wyznał jej miłość. Było to dla niej nowością, gdyż to zawsze ona pierwsza wymawiała te słowa. "'Wiesz, stara, ja po prostu cię kocham'. Do tej pory zawsze ja pierwsza wyznawałam miłość. A oni albo się wystraszali, albo to wykorzystywali. Kiedy więc Krzysztof pierwszy przyznał się do uczucia, trudno to było mi sobie ułożyć. On był jak otulający ciało sweter" - tłumaczyła w rozmowie z magazynem. Zakochani po sześciu latach znajomości, dokładnie 20 kwietnia 2002 roku, wzięli ślub. Przez ten czas Agnieszka Chylińska bardzo się zmieniła. Jej stare zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Choć wcześniej mogli na sobie polegać i łączyło ich wyjątkowe uczucie, to małżeństwo zakończyli po 16 miesiącach. Był to dla nich trudny i bolesny czas, ale Agnieszka Chylińska nie chce już do tego wracać.

Agnieszka Chylińska. Co wiadomo o jej małżeństwie?

Agnieszka Chylińska niewiele mówi o drugim mężu. Wiadomo jednak, że pobrali się w 2010 roku. Mężczyzna w przeszłości współpracował z zespołem O.N.A. Jak podają media, projektował dla nich okładki i plakaty. Małżonkowie nie pokazują się publicznie. Kilka lat temu artystka zdobyła się na osobiste wyznanie. Przyznała, że dopiero przy Marku dowiedziała się, czym jest prawdziwa, dojrzała miłość. "Prawidłowy zapis pracy mojego serca poznałam po latach, gdy odkryłam miłość z wyboru, miłość jako postawę, w której jest się czasem powtarzalnie przenudnym, przeludzkim i prześmiertelnym. Miłość, którą się wybiera bez żebrów i błagań na kolanach. Miłość, która czasem nie daje o sobie znać w głębokiej ciemności. Ale JEST" - napisała w 2021 roku na Instagramie.