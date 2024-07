Lipińska o rajdzie El Dursi. W tym widzi problem. "A tu afera. Litości!"

W ostatnich dniach w mediach jest szczególnie głośno o Klaudii El Dursi, która śpiesząc się na event, pędziła po pasie awaryjnym autostrady A2. Nagranie, na którym widać auto celebrytki opublikował na X profil "Stop Cham". Sprawą już zajęła się policja, a El Dursi poniosła pierwsze konsekwencje nieodpowiedzialnej decyzji - jedna z firm zerwała z nią współpracę. Prowadząca "Hotelu Paradise" w końcu zabrała głos na InstaStories, do wszystkiego się przyznała i przeprosiła. Teraz głos w mediach na temat jej zachowania zabierają inne osoby z show-biznesu. Blanka Lipińska została zapytana o zachowanie Klaudii El Dursi w serii pytań i odpowiedzi na Instagramie.

Blanka Lipińska o brawurowej jeździe Klaudii El Dursi. W tym widzi problem

Blanka Lipińska i Klaudia El Dursi znają się od dawna. Autorka "365 dni" proponowała nawet celebrytce rolę w ekranizacji jej książki, ta jednak odmówiła ze względu na to, że nie chciała grać tak odważnych scen. Lipińska postanowiła zabrać też głos w sprawie szaleńczej jazdy koleżanki z branży. Podkreśliła, że nie pochwala jej zachowania, ale uważa, że medialny lincz to przesada.

Uważam, że zrobiła źle, wiadomo. Ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co nigdy w życiu nie złamał żadnego przepisu drogowego. Teraz media będą się nad nią pastwić, nakręcać spiralę hejtu i publicznego linczu. Serio wszyscy jesteście tacy kryształowi? Zrobiła źle, przeprosiła i koniec tematu

- napisała na InstaStories. Problem widzi w tym, że El Dursi jest znana. "A lipa polega na tym, że jest osobą publiczną, bo jak Kowalski z Nowakiem robią takie rzeczy, to wie o tym tylko ten, co to widział. A tu afera. Litości!" - dodała. Zdjęcie jej wpisu znajdziecie w galerii na górze strony.

Grzegorz Collins stanął w obronie Klaudii El Dursi

Na temat rajdu Klaudii El Dursi wypowiedział się także znawca motoryzacji, Grzegorz Collins. Uznał, że każdemu zdarzyło się złapać przepisy ruchu drogowego, a najważniejsze jest to, że nikomu nic się nie stało. - Przeprosiła, a zbyt duży medialny szum się z tego zrobił. Powinniśmy wygasić ten temat i go nie powielać. Na szczęście nikomu nic się nie stało i wiemy, że ona tego już nigdy nie zrobi - powiedział w rozmowie z portalem Jastrząb Post.