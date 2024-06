Marietta Witkowska zasłynęła dzięki udziałowi w programie "Hotel Paradise". Wygrała pierwszy sezon formatu z Krzysztofem "Chrisem" Duckim. Po przygodzie w programie para zdecydowała się kontynuować relację. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Marietta Witkowska związała się z Patrykiem Świdowskim. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2022 roku. Właśnie powitali na świecie swoje pierwsze dziecko.

"Hotel Paradise". Marietta Witkowska urodziła syna. "Dziękujemy"

30 czerwca Marietta Witkowska poinformowała swoich obserwatorów o tym, że urodziła syna. Szczęśliwa mama pokazała urocze zdjęcie ze szpitala. Zamieściła na InstaStories kadr, na którym jej partner Patryk trzyma w objęciach syna. Gwiazda "Hotelu Paradise" opatrzyła fotografię krótkim, lecz bardzo pozytywnym opisem. "Wszystko dobrze. Dziękujemy za trzymanie kciuków" - napisała Marietta Witkowska. Chcecie zobaczyć omawiane zdjęcie pociechy celebrytki? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Marietta Witkowska poinformowała o tym, jak będzie nazywać się jej syn. Przytoczyła zabawną anegdotę. - Mieliśmy taką sytuację, że Patryk noc przed USG obudził się tak chyba o piątej czy szóstej rano, budzi mnie i mówi: ''Słuchaj, jak się okaże, że chłopiec, to nazwiemy go Mikołaj''. A ja taka zaspana mówię: ''Dobra, niech będzie Mikołaj''. Z nikim mi się nie skojarzyło negatywnie - wyjawiła dla portalu Party.pl

"Hotel Paradise". Marietta Witkowska o reakcji rodziny na ciążę. "Był to cios"

Jakiś czas temu Marietta Witkowska udzieliła wywiadu, w którym wyjawiła, jak jej bliscy zareagowali na wieść o tym, że spodziewa się dziecka. Okazało się, rodzice celebrytki podeszli do tematu z dystansem, tłumacząc, że jest za wcześnie na świętowanie. - Był to cios, było to dość przykre i przede wszystkim bardzo zgasiło nasze szczęście - wyjawiła Marietta Witkowska w rozmowie z portalem Party.pl. ZOBACZ TEŻ: Mama gwiazdy TVN przeszła na islam. Musiała wyjść za mąż na trzeciej randce. "Żebyśmy mogli żyć jak dorośli"