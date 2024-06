Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są od wielu lat razem. Małżonkowie doczekali się córki Kaliny. Niedawno media obiegła informacja o ich rzekomym rozstaniu. Jak przekazał Pudelek, podczas spektaklu w Studio Buffo Józefowicz miał zaskoczyć zgromadzonych swoimi słowami. "Nie jesteśmy już razem od kilku tygodni' - powiedział to z pełną powagą, czym wzbudził konsternację wśród zgromadzonych" - czytaliśmy na stronie. Czy informacja o rzekomym rozstaniu Urbańskiej i Józefowicza była prawdziwa? Piosenkarka zabrała głos w ostatnim wywiadzie.

Natasza Urbańska zapytana o rzekomy rozwód. "Już się śmiejemy z tego"

Ostatnio Natasza Urbańska udzieliła wywiadu dla portalu ShowNews.pl. Piosenkarka została zapytana o doniesienia na temat rzekomego rozstania z mężem. - O rany, te plotki wracają jak bumerang i już się śmiejemy z tego i już nawet nie chce nam się komentować tego - wyjawiła. To nie był koniec jej wypowiedzi. Wspomniała o prywatności. - Nie chcę nawet tego komentować, bo to jest nasza prywatna sprawa i to jest chyba najfajniejsze, żeby zachować pewne rzeczy dla siebie - skwitowała piosenkarka. Myślicie, że po tych słowach ucichną plotki o rzekomym rozstaniu Janusza Józefowicza i Nataszy Urbańskiej? Dajcie znać w sondzie na dole strony. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcie z ostatniego występu Nataszy Urbańskiej na gali Miss Polonia 2024, to zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Natasza Urbańska czule o mężu. "Ma ogromne ciepło"

W 2021 roku Natasza Urbańska udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o tym, jaki jest jej mąż. Zdobyła się na czułe słowa. - Ma ogromne ciepło, ma zrozumienie dla drugiej osoby. (...) Wspaniałe poczucie humoru, jest ujmujący. Ta cała gama fajnych rzeczy w nim spowodowała, że oszalałam na jego punkcie - wyznała Natasza Urbańska w programie "Taka jak ty". W wywiadzie dla portalu cozatydzien.tvn.pl z 2022 roku piosenkarka wspominała, że zawsze może liczyć na wsparcie swojego męża. ZOBACZ TEŻ: Natasza Urbańska z włoskim amantem. Wyznała nam, co ich połączyło. "Bijące ciepło" [PLOTEK EXCLUSIVE]