Katarzyna Nosowska dała się poznać szerszej publiczności jako utalentowana wokalistka zespołu Hey, która później postawiła na karierę solową. Jakiś czas temu Nosowska zaczęła się także realizować jako pisarka. Dotąd wydała trzy książki: "A ja żem jej powiedziała…", "Powrót z Bambuko" oraz "Nie mylić z miłością". Ponadto artystka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie zasłynęła z humorystycznych, często ironicznych nagrań, w których komentowała otaczająca ją rzeczywistość. Tym razem piosenkarka opublikowała prywatne kadry, na których widać metamorfozę, którą przeszła.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Nosowska w nietypowym filmie na swoim Instagramie. Pokazała unboxing

Katarzyna Nosowska bardzo się zmieniła. Fani pieją z zachwytu. Znalazł się jednak jeden złośliwiec

Już w 2023 roku Katarzyna Nosowska w podcaście Karola Paciorka pochwaliła się, że schudła dziesięć kilogramów. Zapowiadała wówczas, że to nie koniec i chce zrzucić kolejne kilogramy. - Tego nie widać, ale schudłam dziesięć kilogramów. Mam schudnąć znacznie więcej, ale to jest mój sukces, robię to powoli i z szacunkiem do ciała, nie forsuję się, ale wiem, że jestem gotowa wyjść stamtąd, z obudowy. Krótko mówiąc: wyjadę z garażu - opowiadała. Jak powiedziała, tak zrobiła. Na najnowszych zdjęciach (te znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu), na których Nosowska chwali się wakacyjnym wyjazdem z ukochanym, widać, że artystka znów schudła. Zmieniła się nie tylko jej sylwetka, ale inaczej wyglądają też rysy twarzy. Fani artystki są zachwyceni jej metamorfozą. W komentarzach pojawiło się zatem mnóstwo komplementów. "Kasia, jak ty schudłaś... I nadal jesteś tak Nosowsko piękna, że dech zapiera", "Pięknie wyglądasz. Emanuje od was taka pozytywna energia! Miłego odpoczynku", "Nosowska, to ty jesteś piękna!", "Pani Kasiu, jak zwykle wygląda pani oszałamiająco" - pisali.

Co ciekawe wśród komentarzy znalazł się jeden złośliwy. Internauta zarzucił bowiem piosenkarce, że "uległa modzie" na lek, który służy cukrzykom, a którego przyjmowanie wiąże się ze spadkiem masy ciała. W ostatnim czasie wiele gwiazd chwaliło się, że to właśnie dzięki łykaniu wspomnianych leków, udało im się schudnąć. Tych słów Nosowska nie pozostawiła bez odpowiedzi i zaprzeczyła, jakoby miała stosować ów specyfik i "ulec modzie". "Muszę rozczarować. Nie. Nie uległa" - napisała, ucinając temat.

Katarzyna Nosowska stosuje popularną dietę

Jakiś czas temu Nosowska pochwaliła się, że zmieniła nawyki żywieniowe i postanowiła zadbać o swoje zdrowie. - Zajęło mi trochę czasu, żeby usłyszeć, co mówi do mnie mój żołądek, bo ja nie miałam z nim kontaktu. Ja nie wiedziałam, czy ja jestem głodna. Więc to naprawdę mi dużo czasu zajęło, żeby w ogóle zacząć czuć to miejsce - czy to jest głód, czy to jest smutek - powiedziała Magdalenie Mołek, kiedy gościła w jej autorskim formacie "W moim stylu". Ponadto Nosowska przyznała, że stosuje dietę ketogeniczną, która jest bogata w tłuszcze, a ogranicza węglowodany i cukry (również z owoców i warzyw). - Chodzi o to, żeby nie przesadzać z węglowodanami. Ich jest naprawdę niewielka ilość, ale są, czyli na przykład, nie wiem, dzisiaj będę jadła na obiad (...) steka i brokuły. (...) Trzeba się trzymać tych kilku zasad, "żeby makro się zgadzało - wyjaśniała Nosowska w rozmowie z Basią Starecką w podcaście "Z pełnymi ustami". Więcej o diecie ketogenicznej przeczytacie TUTAJ. Warto jednak podkreślić, że jak każda dieta, tak i ta może prowadzić do niedoborów mikroelementów i witamin. Dlatego przed jej zastosowaniem warto skonsultować się lekarzem i dietetykiem.