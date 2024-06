Marine Le Pen dwukrotnie się rozwodziła. Później zamieszkała z kobietą

Marine Le Pen jest od wielu lat związana ze skrajną prawicą, a jej ojciec Jean-Marie Le Pen to założyciel Frontu Narodowego. Mężczyzna słynął z licznych kontrowersji. Zarzucano mu m.in. rasizm czy antysemityzm, przez co miał sporo wrogów. Gdy Marine skończyła osiem lat, pod drzwi ich rodzinnego mieszkania we Francji podłożono dynamit. To było bardzo traumatyczne dla polityczki. - Klęczałyśmy na drżących kolanach, trzymając się za ręce i modląc w desperacji - wspominała Marine Le Pen w jednym z wywiadów. Kobieta prężnie działa na scenie politycznej, ale nie tylko jej kariera zawodowa wzbudza zainteresowanie mediów. Co wiemy o jej życiu prywatnym?

Marine Le Pen zamieszkała ze współlokatorką. "Po różnych perypetiach w moim życiu zaproponowała..."

Marine Le Pen nie ma szczęścia w miłości. Ma na koncie dwa rozwody. Pierwszy raz na ślubnym kobiercu stanęła z przedsiębiorcą, Franckiem Chauffroy'em. Powitali na świecie trójkę dzieci, które ochrzcili w Kościele Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Później Marine Le Pen związała się z Ériciem Lorio, z którym współpracowała. To małżeństwo również nie skończyło się happy endem. Polityczka postanowiła więc zamieszkać ze swoją przyjaciółką Ingrid. - Po różnych perypetiach w moim życiu Marine zaproponowała, abym z nią zamieszkała. W ten sposób stałyśmy się świetnymi współlokatorkami - wspomniała Ingrid w programie "Une Ambition intime". Polityczka nie narzeka na samotność, ponieważ ma aż sześć kotów. Chcecie zobaczyć zdjęcie z jednego z najnowszych wywiadów Marine Le Pen? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Marine Le Pen o kontaktach z rodzicami. Jej ojciec "potrafi być brutalny"

Jakiś czas temu Marine Le Pen udzieliła wywiadu, w którym uchyliła rąbka tajemnicy o swojej rodzinie. Padły zaskakujące słowa o ojcu polityczki. - Kiedy jest zraniony, potrafi być strasznie brutalny i gwałtowny w tym, co mówi. Ma zalety i ma wady. (...) Doskonale wie, w co uderzyć, aby wypowiedzieć najbardziej raniące słowa. Potem o tym zapomina - mówiła. Jak się okazało, jej relacja z matką również nie należy do najłatwiejszych. Kobieta porzuciła rodzinę, a Le Pen nie miała z nią kontaktu aż przez 15 lat. - Moja siostra przyszła po mnie do szkoły i powiedziała: mama odeszła - wspominała sytuację z dzieciństwa. Relacje odbudowały dopiero po latach.