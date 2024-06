Alicja Bachleda-Curuś przed laty wyleciała do Stanów Zjednoczonych. Aktorka chciała spróbować szczęścia za granicą. Pobyt za oceanem nie przyniósł żadnych większych kontraktów. Przyniósł natomiast coś zupełnie innego. W 2008 roku Polka na planie "Ondine" poznała hollywoodzkiego gwiazdora, Colina Farrella. Szybko okazało się, że to nie tylko koleżeńska relacja. Para zapałała do siebie gorącym uczuciem, a w 2009 roku na świat przyszedł ich syn Henry Tadeusz. Choć Bachleda nie jest już z aktorem, to chłopak wciąż utrzymuje bardzo dobre kontakty z ojcem. W zeszłym roku pojawił się z nim na Gali Oscarów. Obecnie Henry spędza wakacje ze swoją mamą we Włoszech. Alicja pokazała zdjęcia, na których widać młodzieńca. Do kogo jest bardziej podobny? Zajrzyjcie do galerii na górze strony i sami oceńcie.

Zobacz wideo Mikołaj Krawczyk na planie "Pierwszej Miłości" zakochał się 2 razy. A pamiętacie, jak zaczął się romans Curuś i Farrela?

Alicja Bachleda-Curuś oczarowała fanów zdjęciami z Włoch

Widać, że aktorka świetnie odnajduje się na południu Europy. Alicja codziennie wrzuca zdjęcia z kolejnych zakątków Włoch. Niedawno na jej relacji pojawiło się ujęcie syna, który z zaciekawieniem zwiedza kolejne zabytki. Później mogliśmy zobaczyć go na zdjęciu w lustrze. Chłopiec miał na sobie elegancką koszulkę i stylowe okulary. Kolorystycznie dopasował się do mamy. Fani byli zachwyceni wakacyjną sesją. "Z Florencją ci do twarzy", "Anioł", "Super, jak zawsze piękna Alicja", "Jedna z piękniejszych aktorek" - pisali.

Colin Farrell płaci ogromne alimenty? Alicja Bachleda-Curuś skomentowała plotki

Jakiś czas temu media rozpisywały się na temat ogromnych kwot, które aktor musi płacić Bachledzie-Curuś. Niektóre portale informowały, że Farrell co miesiąc przekazuje nawet 100 tys. złotych. W wywiadzie z magazynem "Grazia" aktorka rozwiała wszelkie wątpliwości. "Od wyjazdu z Polski zrobiłam ok. 20 filmów w Stanach i Niemczech, ale uwagę zwraca tylko to, jakie mam relacje z Colinem, jakie alimenty dostaję i jakiej wielkości mam kredyt. O alimenty nigdy nie występowałam, również nie posiadam wspomnianego kredytu. (...) Nie wychowuję Henry'ego sama. Mam z jego tatą bardzo dobre relacje i mimo że nie jesteśmy razem, wychowujemy Henia wspólnie w miłości i przyjaźni. Myślę, że to była i jest najlepsza z opcji" - tłumaczyła.