Marina chętnie dzieli się kadrami z życia rodzinnego. To właśnie z jej Instagrama wiemy, co słychać u jej sześcioletniego już syna, który wkrótce będzie miał siostrę. Tymczasem cała uwaga skierowana jest na Liamie - chłopiec miał w minioną sobotę imprezę urodzinową. Nie zabrakło oczywiście luksusów i mnóstwa atrakcji, o czym zaraz się przekonacie.

Zobacz wideo Marina o pokoju dla córeczki

Marina relacjonuje urodziny Liama. Nie zabrakło gwiazd

"Dziś nasz kochany synek Liam obchodzi swoje szóste URODZINY! Bądź zdrowy i szczęśliwy synku. Spełniaj swoje marzenia, bardzo cię kochamy" - napisała wokalistka w poście z urodzin chłopca. Na przyjęciu nie zabrakło piłkarskich elementów, które widać było nawet w jedzeniu. Ponadto Szczęśni zadbali o liczne zabawy dla najmłodszych, takie jak dmuchaną zjeżdżalnię, ponieważ zaprosili rówieśników Liama, a także sławnych znajomych, wśród których znalazła się między innymi Zofia Zborowska-Wrona, na co wskazuje jej komentarz pod postem. "Było extra" - napisała w komentarzu. Obserwatorzy gwiazdy również nie kryją zachwytu nad kunsztownością przyjęcia. Pod wspomnianym postem złożyli życzenia małemu Liamowi. "Wszystkiego najpiękniejszego, spełnienia wszystkich dziecięcych marzeń!" - czytamy. Więcej kadrów Mariny i Szczęsnego z synem znajdziecie w galerii na górze strony.

Marina niedługo urodzi córkę. Jak znosi stan błogosławiony?

Wokalistka na bieżąco relacjonuje to, jak czuje się podczas ciąży. Jej ciążowy brzuch zauważalny jest gołym okiem, ponieważ Marina często robi sobie zdjęcia przy okazji wyjść i nie tylko. Ostatnio opowiedziała więcej o swoim samopoczuciu. - Ciężko! Ciężko się śpi już, brzuch już daje się we znaki. Późno chodzę spać, bo nie mogę zasnąć, wstaje bardzo wcześnie, bo nie mogę już dłużej tak spać. Puchnę... im cieplej na dworze - przekazała fanom. - No mnóstwo jest takich detali, o których człowiek zapomina. Po pierwszej ciąży myślałam, że już wszystko wiem, jestem na wszystko przygotowana, a tu jednak... w drugiej zupełnie inaczej. Na pewno to, że mam w brzuszku dziewczynkę, jest to druga ciąża, od poprzedniej minęło sześć lat, więc to wszystko daje się we znaki, ale jest to warte - dodała znana WAG.