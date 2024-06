22. edycja słynnego festiwalu właśnie dobiegła końca. W Toruniu pojawiły się takie nazwiska jak Zamachowski, Wojciechowska, Figura, Stalińska oraz Urzędowska. My zajmiemy się nie samą branżą filmową, a omówimy kreacje zaproszonych sław z czerwonego dywanu. Zobaczcie, kto najbardziej popisał się kreatywnością i znajomością trendów.

Zobacz wideo Wojciechowska i jej sposoby na wypoczynek. Woli ojczyznę

Martyna Wojciechowska w eleganckim kontraście. Katarzyna Figura poczuła rock'n'rolla

Dziennikarka i podróżniczka postawiła tego dnia na klasykę gatunku, czyli czarno-białe połączenie, które idealnie wygląda podczas eleganckich wyjść. Czarny komplet składający się z topu oraz spodni z szerokimi nogawkami, uzupełniła białą marynarką i czarnymi butami na płaskiej podeszwie. Do tego widoczna z daleka biżuteria oraz spięte włosy. Wojciechowska wyglądała zatem promiennie i kobieco. Przy okazji na pewno nie mogła narzekać na brak wygody. Co z kolei zauważyliśmy u Katarzyny Figury? U aktorki znanej między innymi z "Kilera" oraz "Dziewczyn z Dubaju" tego wieczoru królował róż i to w dwóch odcieniach. Miała na sobie bowiem ciemnoróżową sukienkę i na to jasną skórę w kolorze pudrowego różu bez rękawów, która całości nadawała rock'n'rollowego powiewu. To jednak nie wszystko - znana aktorka założyła bardzo charakterystyczne buty, czyli czarne platformy ze srebrnymi akcentami. Całość znajdziecie w galerii, włącznie z kreacjami Stalińskiej, Urzędowskiej oraz Zbigniewa Zamachowskiego.

Martyna Wojciechowska podczas festiwalu KAPiF.pl

Styl Martyny Wojciechowskiej. Mówiła o tej kwestii nieco krytycznie

Często widzimy dziennikarkę w sportowym, wygodnym ubiorze, w którym prezentuje się w programie "Kobieta na krańcu świata". Podczas eventów pokazuje jednak, że czasami lubi wystroić się w eleganckie garnitury, sukienkę czy założyć klasyczne szpilki. Swego czasu Wojciechowska zabrała głos na temat własnego stylu. Wspomniała o okresie, kiedy chciała być szczuplejsza. - Na pewnym etapie swojego życia też wciskałam się w za ciasne ubrania, żeby wyglądać szczuplej i nosiłam obcasy. Teraz nie wiem, jak mogłam tak funkcjonować - zdradziła w rozmowie z "Faktem".