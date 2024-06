Czerwiec jest ogólnoświatowym Miesiącem Dumy. Niestety, w Polsce społeczność LGBTQ+ nadal często spotyka się z niechęcią i przeróżnymi przeszkodami. Przekonała się o tym Joanna Balasz. Po swoim coming oucie aktorka napotkała trudności na zawodowej drodze. Wszystko przez bana w Telewizji Polskiej.

Kariera Joanny Balasz po coming oucie przystopowała. "Były dla mnie zablokowane"

Joanna Balasz zyskała rozpoznawalność dzięki serialowi "Wojenne dziewczyny". Produkcja emitowana była przez TVP w latach 2017-2019. W 2022 roku aktorka dokonała coming outu i ujawniła swój wieloletni związek z Ivy Piotrowską. Niedługo później zakochane stanęły na ślubnym kobiercu. W jednym z wywiadów Balasz przyznała, że wyznanie na temat orientacji znacznie utrudniło jej karierę. Aktorka została bowiem zbanowana przez Telewizję Polską.

Jeżeli chodzi o dyskryminację, to było mi po coming oucie ciężej w pracy w filmie za poprzednich rządów. Wszystkie produkcje realizowane przez telewizję publiczną były dla mnie zablokowane, ale byłam na to trochę przygotowana. Jestem silną jednostką i ta wizja świata, zamiast mnie podłamać, dała mi power do działania. Teraz wszystko się zmieniło, praca w filmie wróciła, ale nie jest to już dla mnie "całe życie". Teraz to piękny dodatek do mojego świata

- wspominała w rozmowie z serwisem cozatydzien.pl.

Joanna Balasz świętowała pierwszą rocznicę ślubu. "Nasz pierwszy dzień lata"

Niedawno Joanna Balasz i Ivy Piotrowska świętowały pierwszą rocznicę ślubu. Z tej okazji aktorka opublikowała romantyczny post. Przy okazji pokazała nagranie z ceremonii. "Our first day of summer (pol. nasz pierwszy dzień lata). Pierwsza rocznica ślubu, osiem lat razem. Kocham cię!" - napisała na Instagramie. W komentarzach posypały się życzenia. "Samych wspaniałości dziewczyny. Nawet przez ekran telefonu bije od was szczera i dojrzała miłość. I tego też wam nieustannie życzę", "Obie pięknie, obie wpatrzone w siebie, obie zakochane! Samych cudownych dni", "Dużo miłości na kolejne sto lat" - pisali internauci. Zdjęcia Joanny Balasz znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.