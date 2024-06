Wilfredo León to pochodzący z Kuby siatkarz, który od 24 lipca 2019 występuje w reprezentacji Polski (w 2015 roku otrzymał polskie obywatelstwo). Sportowiec nie ukrywa, że od lat jest zakochany w swojej żonie Małgorzacie León (wcześniej Gronkowskiej). Wilfredo León i jego wybranka poznali się przez internet. - Zwykle jak widzi się kogoś przez Skype’a czy na Facebooku, to jest to bardziej skomplikowane niż w rzeczywistości. Jednak, kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz na żywo, byłem zaskoczony. To było wow - mówił siatkarz w materiale Zenitu Kazań. Co wiemy o Małgorzacie León?

Żona Wilfredo Leóna stroni od blasku fleszy. Jest szczęśliwą mamą

Wilfredo i Małgorzata stanęli na ślubnym kobiercu w 2016 roku. Zakochani doczekali się trójki dzieci. Natalia przyszła na świat w 2017, dwa lata później urodził się Cristiano. W 2023 roku rodzina sportowca znów się powiększyła się o córkę. Ukochana siatkarza jest szczęśliwą mamą, ale oprócz tego jest także wiceprezeską klubu CUK Anioły Toruń, którego współwłaścicielem jest Wilfredo. Studiowała na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Chociaż Małgorzata mogłaby zrobić ogromną karierę, to raczej stroni od blasku fleszy. W wywiadzie z Łukaszem Kadziewiczem opowiedziała o tym, czy obserwuje Annę Lewandowską z zazdrością, czy obojętnością. - Podziwiam ją, jeśli chodzi o to, że potrafi żyć w taki sposób, być na świeczniku, razem ze swoim mężem oczywiście. Ponieważ są to w skali Polski, a Robert w skali światowej, olbrzymie gwiazdy. To, że ludzie śledzą każdy ich krok, na pewno nie jest dla nich łatwe, ale jest to cena takiego sukcesu. Myślę, że ja nie odnalazłabym się w takim życiu - skwitowała. Chcecie zobaczyć wspólne zdjęcie siatkarza z żoną i dziećmi? Znajdziecie je w galerii na górze strony.

Żona Wilfredo Leóna o małżeństwie. "Na pewno nie da się sobą znudzić"

W wywiadzie z Łukaszem Kadziewiczem Małgorzata León opowiedziała także o związku na odległość ze względu na charakter pracy jej męża. Zauważyła plusy tej sytuacji. - Życie trochę w domu, trochę na odległość też ma swoje zalety. Na pewno nie da się sobą znudzić, kiedy mąż wyjeżdża, jest na zgrupowaniach, bardziej się tęskni. Uważam, że to dobre uczucie w związku troszkę się stęsknić - mówiła w wywiadzie.