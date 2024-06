W życiu Sandry Kubickiej bardzo dużo się dzieje. Niedawno modelka i jej ukochany Aleksander Baron zostali rodzicami syna Leonarda. Chłopiec przyszedł na świat jako wcześniak, a sam poród był dla celebrytki dość traumatyczny. "Tamta noc nie była łatwa... Nie tylko ja byłam zestresowana. Alek słyszał mój krzyk, płacz, widział krew, nie mógł mi pomóc i w tym całym strachu dowiózł nas bezpiecznie do szpitala. Wszystko działo się tak szybko" - czytaliśmy w długim poście Sandry Kubickiej. Czy modelka i jej mąż planują drugie dziecko? Teraz już wszystko jest jasne.

Sandra Kubicka napisała o drugim dziecku. "Muszę poczekać minimum..."

Mimo napiętego grafiku Sandra Kubicka nie zapomina o obserwatorach. Modelka na bieżąco relacjonuje swoją codzienność na InstaStories. Ostatnio postanowiła zorganizować sesję Q&A. Jedna osoba zapytała Sandrę Kubicką o to, czy planuje z mężem drugie dziecko. Celebrytka postawiła sprawę jasno. "Tak, ale ze względu na to, co się wydarzyło, muszę poczekać minimum rok, zanim będę mogła zajść ponownie w ciążę" - napisała Sandra Kubicka. Mama Leonarda została także zapytana o to, jakie imię wybrałaby dla córki. Wyjawiła, że podobają jej się m.in. Chloe, Stella i Colette, ale jej zdaniem "w Polsce by to nie przeszło". Chcecie zobaczyć zdjęcie Sandry Kubickiej z synem? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Sandra Kubicka zamieściła poruszający post z okazji Dnia Ojca. Wspomniała o trudnych doświadczeniach

W Dzień Ojca Sandra Kubicka złożyła publiczne życzenia Aleksandrowi Baronowi. Nie zabrakło czułych słów. Uchyliła także rąbka tajemnicy na temat swojej przeszłości. "Ja nie wiem, jak to jest mieć kochającego i troskliwego tatę, ale moje serce się raduje, że stworzyliśmy swoją własną rodzinę, taką, o której marzyłam i w której Leonard będzie miał wszystko, czego ja nie doświadczyłam" - pisała modelka na swoim profilu na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Sandra Kubicka i Baron pokazują postępy w budowie domu. Będą dwie garderoby i sauna. Jak w raju?