Viki Gabor zapytana o karierę Roksany Węgiel. Może zaboleć

Viki Gabor i Roksana Węgiel działają na scenie muzycznej, jednak ścieżki ich kariery znacznie się różnią. Roxie w ostatnim czasie sporo koncertowała, co udało jej się połączyć z występami w progamie "Taniec z gwiazdami", w którym zaszła aż do finału. Była jednak o krok od Kryształowej Kuli, którą sprzed nosa zgarnęła jej Anita Sokołowska. Zdawało się, że wokalistki wzajemnie się wspierają, jednak nowa wypowiedź Gabor może temu przeczyć. Ostro zareagowała, gdy zapytano ją o karierę Roxie.

Viki Gabor zapytana o karierę Roksany Węgiel. Mocna odpowiedź

Zawodowe drogi Viki Gabor i Roksany Węgiel mogą wydawać się podobne. Obie wygrały w programie "The Voice Kids", zwyciężyły Eurowizję Junior i występowały na największych scenach w Polsce. Starsza o trzy lata Roxie ma większe doświadczenie sceniczne, doświadczenie w występach na żywo w telewizji i rywalizację w tanecznym show, planuje ślub, a do tego media chętnie rozpisują się o jej odważnym wizerunku. Na kanale Vibez.pl pojawił się nowy wywiad z Viki Gabor. Wokalistka bez ogródek została zapytana o to, czy zamierza podążać śladem kilka lat starszej Węgiel. Nie przebierała w słowach.

Nie. Tworzę muzykę. Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny. Ja chcę promować muzykę, ale każdy ma inne podejście do wszystkiego. Ja jestem akurat taka, niektórzy są tacy

- dosadnie odpowiedziała Viki Gabor.

Viki Gabor zapytana o ślub Roksany Węgiel. Nie czeka na zaproszenie

Roksana Węgiel ma mieć już za sobą ślub cywilny, o czym ma świadczyć zmiana nazwiska w Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z Węgiel na Węgiel-Mglej. W maju Roxie zaczęła także nazywać swojego ukochanego "mężem". Przed nimi ślub kościelny i huczne wesele, które podobno ma odbyć się już niebawem. Viki Gabor w przeszłości miała okazję współpracować z Kevinem Mglejem, który jest producentem muzycznym. Zapytana, czy wybiera się na ślub starszej koleżanki po fachu wyjaśniła, że nie są ze sobą na tyle blisko, by świętowała razem z nią ten ważny dzień. "Myślę, że nie. Raczej nie, nie jesteśmy tak blisko, żebym była na ślubie" - wyjaśniła młoda wokalistka w rozmowie z Wideoportalem. Więcej zdjęć wokalistek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.