Wiśniewska i Kowalewski żyli bez ślubu 20 lat. Skandal przekreślił związek

Ewa Wiśniewska uchodzi za żywą legendą kina czasów PRL-u. Można ją było oglądać na szklanym ekranie, jak i na deskach teatru. Mimo imponującej kariery aktorka nie miała szczęścia w życiu miłosnym. Dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Jej pierwszym mężem był Robert Polak, z którym doczekała się córki Grażyny. Związek nie przetrwał, a Wiśniewska jakiś czas później poślubiła włoskiego przedsiębiorcę o imieniu Franco. I ta relacja zakończyła się rozwodem. Zdawało się, że aktorka odnalazła szczęście u boku Krzysztofa Kowalewskiego, z którym przez lata żyła w nieformalnym związku. Mówiono, że tworzą idealną parę, ale jak się okazało, było to tylko pozory.

Ewa Wiśniewska i Krzysztof Kowalewski żyli bez ślubu ponad 20 lat

Ewa Wiśniewska i Krzysztof Kowalewski poznali się jeszcze w szkole teatralnej, jednak łączyła ich koleżeńska relacja i każde z nich skupiło się na rozkręcaniu kariery. Okazja do lepszego poznania nadarzyła się podczas pracy nad spektaklem "To nie była piąta, to była dziewiąta..." wystawianym w Teatrze Kwadrat. Wówczas mieli już za sobą doświadczenia związane z nieudanym małżeństwem i dzieci z poprzednich związków. Szybko okazało się, że między nimi zaiskrzyło.

Aktorska para spędziła ze sobą niemal 21 lat, jednak nigdy nie zdecydowali się na sformalizowanie związku. Wykupili za to wspólną kwaterę na cmentarzu. Mówiło się, że tworzą niemalże idealny związek. To zmieniło się w 2000 roku, gdy wyszło na jaw, że Kowalewski zdradził Ewę Wiśniewską z młodszą o 30 lat aktorką - Agnieszką Suchorą. Niedługo później okazało się, że kobieta jest w ciąży i jeszcze w tym samym roku Krzysztof Kowalewski został ojcem Gabrysi.

Wiśniewska urządziła Kowalewskiemu awanturę w garderobie

Związek Kowalewskiego z Wiśniewską zakończył się w atmosferze skandalu. Ewa Wiśniewska postanowiła skonfrontować się z partnerem. W teatralnej garderobie urządziła mu awanturę i podjęła decyzję o zakończeniu relacji. Po tym aktor wyprowadził się z ich domu. "Nie widziałam powodu, żeby przymykać oko na wyjazdy Krzysztofa na kąpiele do nowo narodzonego dziecka" - skwitowała Wiśniewska w wywiadzie dla miesięcznika "Twój Styl". Kowalewski po zakończeniu związku z Wiśniewską wziął ślub z Agnieszką Suchorą. Można też było oglądać ich na ekranie w serialu "Daleko od noszy". Para była ze sobą do końca, a więc do śmierci aktora, który odszedł 6 lutego 2021 roku. Więcej zdjęć byłych partnerów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.