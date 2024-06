Katarzyna Dowbor jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Swoją karierę rozpoczynała jeszcze w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Bardzo szybko udało jej się dotrzeć na sam szczyt. Początkowo związała się z Programem Trzecim Polskiego Radia, później rozpoczęła pracę w Telewizji Polskiej. Bez wątpienia największą sławę przyniosło jej prowadzenie programu "Nasz nowy dom". Obecnie jej zawodowe poczynania możemy śledzić natomiast w "Pytaniu na śniadanie". Niewielu jednak wie, że lata temu Katarzyna Dowbor prowadziła również "Telewizyjne Biuro Matrymonialne". Nagranie trafiło do sieci.

Katarzyna Dowbor zaczynała od matrymonialnego programu

W latach 80. gdy nie było jeszcze aplikacji do szukania drugiej połówki i programów randkowych, Telewizja Polska miała innowacyjny pomysł na to, jak pomoc ludziom w odnalezieniu upragnionej miłości. W ten sposób powstał program o nazwie "Telewizyjne Biuro Matrymonialne", który w nowatorski sposób wykorzystywał technologię do łączenia par. Format był prowadzony przez 26-letnią wówczas Katarzynę Dowbor. Jej charyzma, świeżość, a także odwieczny entuzjazm wręcz idealnie wpasowywały się w formułę programu, co szybko przysporzyło jej sympatię widzów. Zdjęcia dziennikarki możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu. Do sieci trafił też fragment nagrania ze wspomnianego show i stał się hitem sieci (obejrzycie go na dole strony).

Katarzyna Dowbor o pracy w "Pytaniu na śniadanie"

Jakiś czas temu Katarzyna Dowbor udzieliła wywiadu dla "Super Expressu". W trakcie rozmowy wyznała, jak jej się pracuje na planie "Pytania na śniadanie". Okazuje się, że dziennikarka bardzo tęskniła za pracą w formacie emitowanym na żywo. "Jest dobrze. Uwielbiam moje remontowe programy, ale kocham też pracę, kiedy jestem na antenie na żywo" - powiedziała. W dalszej części rozmowy wyszło na jaw, że prowadzanie śniadaniówki odmładza dziennikarkę. "Przez ostatnie lata bardzo mi tej pracy na żywo brakowało, czyli takiej telewizji, która daje swego rodzaju adrenalinę. "Pytanie na śniadanie" właśnie mi jej dostarcza, w pozytywnym znaczeniu i bardzo odmładza" - przyznała. ZOBACZ TEŻ: "Pytanie na śniadanie". Nagle Katarzyna Dowbor zalała się łzami. Zaskakująca sytuacja na wizji.