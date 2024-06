Tomasz Kammel to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych prezenterów, którego widzowie kojarzyli przede wszystkim z Telewizją Polską. Dziennikarz nie jest najbardziej wylewną osobą jeśli chodzi o życie prywatne, choć wiadomo, że przez lata pozostawał w związku z Katarzyną Niezgodą. Teraz zdobył się na ważne wyznanie.

Tomasz Kammel w szczerym wyznaniu o życiu prywatnym. Już tego nie ukrywa

Dziennikarz kojarzony jest przede wszystkim z telewizją. Na antenie TVP prowadził m.in. "Pytanie na śniadanie", "Kawa czy herbata" oraz "The Voice of Poland". Z telewizją związany był przez ponad dwie dekady. Jak kiedyś wyglądał Tomasz Kammel? Wejdźcie do naszej galerii i się przekonajcie. Po tym, jak zakończył współpracę z publicznym nadawcą, postawił na działalność w sieci. Organizuje także szkolenia z komunikacji i wizerunku medialnego. I choć większość kojarzy prezentera, niewielu wie, co w rzeczywistości dzieje się w jego życiu prywatnym, gdy gasną światła.

Kammel postanowił porozmawiać z portalem ShowNews.pl i uchylił rąbka tajemnicy. Na co dzień nie był wylewny w kwestii prywaty. W mediach krążyły również plotki o tym, że jest homoseksualistą, które dementował. Dziennikarz postanowił otworzyć się na temat ojcostwa i opowiedzieć o tym, dlaczego nie zdecydował się, by mieć dzieci. Podkreślił w rozmowie, że decyzja, którą podjął, jest przemyślana.

Nie, ja nie mam planów dotyczących ojcostwa. Otwarcie o tym mówię, bo nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem. Uwielbiam dzieci, uwielbiam pracować z dziećmi, uczę je czasem, natomiast jako ojciec raczej się nie zrealizuję. Jeśli chodzi o mój wkład w rozwój społeczeństwa, to jest kilka innych płaszczyzn, na których mogę się wykazać

- wyjawił portalowi.

Tomasz Kammel o późnym ojcostwie i skupianiu się na sobie

Prezenter zauważył, że obecnie wielu mężczyzn w późnym wieku decyduje się na dzieci. Przykładem tego jest, chociażby Krzysztof Ibisz, który wyczekuje przyjścia na świat swojego czwartego dziecka, a ma niespełna 60 lat. Karol Strasburger miał 72 lata, gdy urodziła mu się córka. Kammel zaznaczył, że to spotyka się z różnymi reakcjami społeczeństwa. Dziennikarz był namawiany przez znajomych, ale ostatecznie postawił na swoim. Dzieci nie ma i mieć nie będzie. Podkreślił, że nie czuje presji w tej kwestii. Na co dzień woli się skupiać na sobie, co daje mu satysfakcję i pozwala na wkład w społeczeństwo. Kammel stwierdził, że ważne jest, aby być szczerym ze sobą. "Najważniejsza jest prawda i stanie w niej z sobą samym" - wyjawił portalowi ShowNews.pl.

