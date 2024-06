Barbara Sienkiewicz, którą poznaliśmy dzięki takim serialom jak "Klan", "Na dobre i na złe", "M jak miłość", "Kryminalni", "Ranczo", "Daleko od noszy 2" czy też "Oko za oko", była określana jako "najstarsza matka w Polsce", ponieważ urodziła bliźniaki, mając 60 lat. Dzieci Sienkiewicz brały udział w ceremonii pochówku mamy. Zostały potraktowane w wyjątkowy sposób.

Barbara Sienkiewicz i jej pogrzeb. Wyjątkowy ukłon w stronę Ani i Piotra

Najpierw wspominaliśmy o poruszającym symbolu, jaki można było zobaczyć podczas ceremonii pochówku Sienkiewicz, organizowanej przez jej spadkobierczynię, która ma zająć się również dziewięcioletnimi bliźniakami. Poza klasycznymi wieńcami na pogrzebie uwagę zwracał na siebie krzyż zrobiony z białych kwiatów, z sercem na środku. Potomkowie aktorki, którzy mają dziewięć lat, trafili po odejściu mamy do placówki interwencyjno-wychowawczej, a następnie do rodziny zastępczej. Anna i Piotr byli obecni także na pogrzebie mamy. To, co szczególnie wzrusza, to fakt, że na ceremonię przybyli koledzy i koleżanki ze szkoły dzieci Sienkiewicz. Nie przyszli z pustymi rękoma - obdarowali Annę i Piotra listami oraz maskotkami, co szczególnie chwyta za serce. Zdjęcia Barbary Sienkiewicz z dziećmi znajdziecie w galerii na górze strony.

Barbara Sienkiewicz o dzieciach w testamencie. "Sąd może zadecydować inaczej"

"Najstarsza matka w Polsce" wskazała w testamencie, kto jej zdaniem powinien otoczyć opieką bliźniaki. Zgodnie z doniesieniami "Faktu" rozprawa dotycząca losu dzieci aktorki ma odbyć się w październiku 2024. O sytuacji zdążył wypowiedzieć się już Piotr Kaszewiak, którego znamy ze "Sprawy dla reportera". - Barbara Sienkiewicz zawarła w testamencie, kogo wskazuje na opiekuna swoich dziewięcioletnich dzieci po jej śmierci. Dzieci trafiły do interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, a następnie do rodziny zastępczej. Mimo że aktorka wybrała, kto ma się nimi zająć, to sąd może zdecydować inaczej, a cały proces jest bardzo skomplikowany - wyznał w rozmowie z "Faktem".