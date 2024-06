Ewelina Kubiak, którą szersza publiczność może kojarzyć pod pseudonimem Ewel0na jest słynną influencerką. Kobieta latami występowała w "Warsaw Shore", gdzie dała się poznać jako miłośniczka imprez i operacji plastycznych. Choć Ewel0na nie pojawia się już w kontrowersyjnym show MTV, to zamiłowanie do medycyny estetycznej i licznych ingerencji w urodę zostało z nią na stałe. Ostatnio celebrytka zamieściła w sieci pewne porównanie. Pokazała, jak wyglądało jej ciało przed operacją i po. Sama zainteresowana nie kryła zachwytu.

Ewel0na porównuje zdjęcia sprzed operacji. "To jest po prostu jakiś szok"

Ewel0na prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje ponad 570 tys. użytkowników. To właśnie tam celebrytka najchętniej dzieli się swoimi przemyśleniami na temat operacji plastycznych, których przeszła całkiem sporo. Jakiś czas temu przyznała w przeszłości, że robiła sobie m.in. liftingujące nici PDO, foxy eye, korektę nosa, liposukcję, wstrzykiwała kwas w podbródek i policzki oraz powiększała usta. Teraz powróciła z kolejnymi przemyśleniami. Wygląda na to, że wzięło ją na wspominki.

Powiem wam, że przeglądam sobie właśnie moje stare zdjęcia sprzed operacji tej mojej ostatniej i to jest po prostu jakiś szok. Zresztą sami zobaczcie zdjęcie z teraz i przed operacją

- powiedziała na InstaStories. Następnie zamieściła dwa zdjęcia swojego ciała. "Zdjęcie zrobione dwa lata temu. Nogi, tali, żyją własnym życiem. Czy wy widzicie tę asymetrię? Jak można pacjenta tak skrzywdzić? Rzeźnik pierwsza klasa" - napisała pod pierwszym z nich i zaraz dodała kolejne. "Zdjęcie z teraz. Widzicie różnicę? Mój lekarz odwalił jakiś cud" - stwierdziła w następnym. Wygląda więc na to, że Ewel0na przynajmniej dwa razy przechodziła operację plastyczną talii. Pierwszy efekt nie był bowiem wystarczająco zadowalający dla celebrytki. Jesteście ciekawi efektu końcowego? Zdjęcia z InstaStories zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

Ewel0na jeden zabieg prawie przypłaciła życiem. "Było ciężko"

Choć Ewel0na ma na swoim koncie mnóstwo zabiegów medycyny estetycznej, to nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Jednej operacji celebrytka o mały włos nie przepłaciła życiem. W rozmowie z portalem Jastrząb Post, wyznała, że wskutek jednego z zabiegów dostała sepsy i prawie straciła życia. - Był to zabieg liposukcji, miałam powikłania, zarażono mnie bakterią. Dostałam sepsy i prawie umarłam. Chodziłam jakby z mięsem na wierzchu, z otwartą raną. Było ciężko, po prostu - opowiadała. Co więcej, Ewel0na zdecydowała się na wykonanie tego zabiegu w popularnej tureckiej klinice, którą często zachwalają celebryci. W przypadku komplikacji nie okazała się ona jednak zbytnio pomocna. ZOBACZ TEŻ: Widzowie byli zaskoczeni, kiedy zobaczyli Ewel0nę. Na Instagramie wygląda trochę inaczej.