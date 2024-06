Serial TVP "Dziewczyna i chłopak" z roku 1977, który jest luźną adaptacją książki "Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek" Hanny Ożogowskiej, zdobył wierne grono fanów. Produkcja do dziś jest regularnie powtarzana i oglądają ją kolejne pokolenia. W głównych rolach wystąpiło rodzeństwo spod Krakowa - Anna i Wojciech Sieniawscy. Udział w popularnej produkcji był dla nich jednorazową przygodą. Co dziś u nich słychać i jak wyglądają? To nie jest tajemnica.

Rodzeństwo z "Dziewczyna i chłopak" o tym, jak dostali pracę w serialu

Serial "Dziewczyna i chłopak" opowiada o bliźniaczo podobnym do siebie rodzeństwie: Tomku i Tosi. Bohaterowie przed wyjazdem na wakacje, w tajemnicy przed rodzicami zamieniają się rolami. Tomek jako Tosia trafia do ciotki na wieś, podczas gdy dziewczyna przebrana za brata udaje się do leśniczówki będącej we władaniu ich krewnego. Odtwórcy głównych ról nie byli bliźniakami, choć jako dzieci wyglądali do siebie bardzo podobnie. Serialowy Tomek naprawdę urodził się 10 kwietnia 1966 roku, a jego siostra zaledwie rok później - 20 lipca 1967 roku. Okazuje się, że do serialu dostali się dzięki tacie. Mężczyzna bez wiedzy zainteresowanych, gdy dowiedział się o castingu, wysłał do produkcji ich fotografie. Mimo że dzieci nie spełniały kryteriów, bo dzielił ich rok różnicy, a w założeniu szukano bliźniąt, opłacało się. Rodzeństwo zostało zaproszone na zdjęcia próbne ze względu na ich charyzmę.

Nasz tata zaczął się martwić, bo nie wychodziliśmy 15 minut, pół godziny. Bał się, że coś się stało. Potem wyszedł pan reżyser i powiedział "świetne dzieci, Ania zaczęła mówić i nie mogliśmy się przebić przez jej słowa

- wspominała po latach odtwórczyni roli Tosi w "Dzień dobry TVN" trudny casting do serialu.

Kulisy serialu "Dziewczyna i chłopak"