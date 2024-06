Zaskakująca decyzja Suri! Mówi wszystko o jej relacji z Tomem Cruisem

Nowe nazwisko Suri Cruise to swoisty hołd złożony Katie Holmes. Nastolatka porzuciła swoje słynne nazwisko i okazała w ten sposób wsparcie mamie. Suri to jedyne dziecko 45-letniej Katie i 61-letniego Toma Cruise'a. Teraz nastolatka nazywa się Suri Noelle. Tak podpisana widniała w zeszłym tygodniu, gdy kończyła szkołę średnią. Noelle to drugie imię Katie z serialu "Jezioro marzeń", w którą wcielała się Holmes. Zachowanie Suri pokazuje solidarność z matką.

REKLAMA

Zobacz wideo Tom Cruise i mało znane fakty o nim

Suri Cruise zmieniła nazwisko. Wybór okazał się nieprzypadkowy

Tom Cruise nie pokazywał się publicznie z córką od około dziesięciu lat, a źródła twierdziły, że w niewielkim stopniu angażuje się w jej życie. Biorąc pod uwagę ostatnie zdarzenia i decyzję, jaką podjęła Suri, wydaje się to bardzo prawdopodobne. Na łamach portalu Daily Mail wyczytaliśmy, że córka Holmes i Cruise'a planuje kontynuować edukację po wakacyjnej przerwie. Suri ma rozpocząć studia na Uniwersytecie Carnegie Mellon w Pittsburghu. Suri zawsze była zdeterminowana, by podążać własną drogą. Aplikowała na wiele uczelni wyższych, a artystyczna dusza skłoniła ją ku studiowaniu mody.

Córka Toma Cruise'a i Katie Holmes wie, co chce robić. Postawiła na artystyczną ścieżkę kariery

Na łamach portalu Daiy Mail pojawiła się opinia informatora na temat decyzji Suri. "To mądra dziewczyna, która wyrasta na bardzo inteligentną, dojrzałą młodą kobietę. Ma bardzo bliską grupę lojalnych przyjaciół i dokładnie wie, skąd pochodzi" - wyczytaliśmy. Choć Katie Holmes ma powody do dumy, to głośno mówi się o tym, że jest przytłoczona myślą o wysłaniu swojej ukochanej córki na studia. W jednym z najnowszych wywiadów dla Daily Maili informator zdradził, jak wygląda sytuacja. "Katie jest z niej bardzo dumna, ale jest też niezwykle nadopiekuńcza" - dowiedzieliśmy się z portalu. Jak widać, relacja między Suri i Katie jest wyjątkowo zażyła i silna.

Suri Cruise z chłopakiem podczas balu https://www.youtube.com/watch?v=8UM4E66vilo