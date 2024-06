Karolina Bielawska jest drugą Polką w historii, która zdobyła tytuł najpiękniejszej kobiety na świecie. W marcu 2022 modelka prześcignęła 40 konkurentek w konkursie Miss World organizowanym w Portoryko i zdobyła koronę, o której marzą miliony kobiet na świecie. Wcześniej tym samym tytułem uhonorowano w 1989 roku Anetę Kręglicką. Teraz nasza Miss Świata będzie miała okazję sprawdzić się w konkursie Miss Polonia 2024, lecz tym razem w roli jurorki. Na gali 28 czerwca zasiądzie za stołem jako jedna z ekspertek i będzie oceniała poczynania kandydatek na scenie. Ekipa programu "Pytania na śniadanie" miała jakiś czas temu okazję odwiedzić dom rodzinny modelki. Zobaczcie, jak wygląda jego wnętrze.

Zobacz wideo To ona została Miss World 2021! Kim jest Karolina Bielawska?

Karolina Bielawska pokazała swój rodzinny dom w Łodzi. To tutaj dorastała

Karolina Bielawska przez dwa lata była urzędującą Miss Świata i pełniła obowiązki w różnych częściach świata. - Każdy dzień jest dla mnie niespodzianką. Raz budzę się i przemawiam na konferencji dotyczącej finansów i nowych technologii w Singapurze. Inne dnia na Galapagos pływam z lwami morskimi. Potem tańczę poloneza z burmistrzem Nowego Jorku na Piątej Alei. Wreszcie wracam do swojej rodzinnej Łodzi i spotykam się ze swoimi. Prowadzę więc takie podwójne życie - wspominała w "Pytaniu na śniadanie". Modelka zaprosiła ekipę programu do swojego domu rodzinnego w Łodzi. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Wnętrze domu urządzone jest w jasnych kolorach. W salonie znajduje się duża narożna skórzana kanapa i szklany stolik kawowy. Kuchnię urządzono w odcieniach bieli i brązu. Ściany ozdobiono abstrakcyjnymi obrazami. We wnętrzu znajduje się także dużo roślin, które sprawiają, że pomieszczenie jest przytulne. Na terenie domu rodzinnego Miss World znajduje się także duży ogród.

Karolina Bielawska postawiła na radykalne cięcie. Miss World pozbyła się doczepów

Kiedy Karolina Bielawska została Miss World miała długie blond włosy i bujne loki w stylu starego Hollywood. Jak się okazuje, imponująca objętość była zasługą doczepów. Niedawno modelka zdecydowała się na metamorfozę i postanowiła odświeżyć swój wizerunek. Postawiła nie tylko na nowy kolor i radykalne cięcie, ale pozbyła się także doczepów. Teraz modelka ma włosy do ramion i wygląda na to, że w nowej fryzurze czuje się znakomicie.