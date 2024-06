Piotr Polk bez wątpienia kojarzony jest przede wszystkim z roli inspektora Oresta Możejko w uwielbianym przez widzów serialu "Ojciec Mateusz". Aktor zdobył jednak popularność o wiele wcześniej. Zasłynął w latach 90. ubiegłego wieku. Mimo aktorskich umiejętności zainteresowanie wśród fanów budziło także jego bujne życie uczuciowe. Niewielu wie, że Piotr Polk stawał na ślubnym kobiercu aż trzy razy, a każde rozstanie nie obeszło się bez medialnego zamieszania.

Piotr Polk pośpieszył się z pierwszym małżeństwem. Z żoną rozstał się w atmosferze skandalu

Piotr Polk pierwszą żonę poznał jeszcze za studenckich czasów. Zakochani pobrali się na czwartym roku. "Oboje uważaliśmy, że trzeba po bożemu. Żadna tam kocia łapa. Ślub kościelny!" - mówił na łamach "Twojego Stylu". Małżeństwo wyjechało do Francji, o pracę w zawodzie było trudno, dlatego chwytali się innych zajęć. Gdy wrócili do Polski, aktor otrzymał rolę w serialu "Plebania". Jakiś czas później podczas prób do spektaklu "Śluby panieńskie" Piotr Polk poznał Magdalenę Wołłejko. Między aktorami zaiskrzyło. W końcu aktor zdecydował się zostawić żonę i związał się z siedem lat starszą koleżanką po fachu. Hanna Polk bardzo przeżyła rozstanie z małżeństwem. Nieudane małżeństwo przepłaciła depresją i problemem alkoholowym.

Kiedy wychodziłam za Piotra, wierzyłam, że spędzimy razem całe życie. Nie chciałam przyjąć do wiadomości, że odchodzi do innej, że to koniec. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie byłam załamana rozstaniem. Byłam... Sporo wysiłku kosztowało mnie, żeby w ogóle wstać z łóżka, ubrać się, wyjść z domu

- wyznała w rozmowie z "Rewią". Osoby z bliskiego otoczenia pary sądziły natomiast, że rozpad małżeństwa leży po obu stronach. Informator "Twojego Imperium" twierdził, że Hanna Polk już podczas małżeństwa zmagała się z uzależnieniem. Aktor miał ją namawiać do leczenia, jednak ta odmawiała pomocy. Mimo burzliwego końca związku byli małżonkowie zachowywali poprawne stosunki. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Piotr Polk trzeci raz na ślubnym kobiercu stanął w tajemnicy. To dlatego to zrobił

Piotr Polk i Magdalena Wołłejko nie śpieszyli się ze ślubem. "Przez sześć lat zdawaliśmy egzamin z bycia razem. Odpowiedzieliśmy na wszystkie wzajemnie stawiane pytania i doszliśmy do wniosku, że możemy się już ubiegać o licencję męża i żony. Małżeństwo to wielkie wyzwanie, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność" - powiedział na łamach "Imperium TV". Niestety, drugie małżeństwo aktora także zakończyło się fiaskiem. Para rozwiodła się po 11 latach. Piotr Polk stracił głowę dla innej kobiety. Związał się z własną menadżerką Joanną Gajewską. Para długo jednak ukrywała swoje uczucie przed mediami. "Uczucia są moją intymną sprawą i prywatnie nie lubię wieszać się na szyi, żeby udowodnić, jak to ja mocno kocham. Robię to, oczywiście, ale nie na pokaz" - wyjawił w rozmowie z Interią. W 2018 roku wyszło na jaw, że para od trzech lat jest po ślubie. Aktor i menadżerka wspólnie wychowywali dwie córki z poprzedniego związku Joanny Gajewskiej. W jednym z wywiadów Piotr Polk wyznał jednak, że brakuje mu biologicznych dzieci.