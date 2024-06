Aleksandra Żebrowska należy do gwiazd, które potrafią śmiać się same z siebie. Żona Michała Żebrowskiego wieloletnie udowadniała, że ma do siebie duży dystans. Ola spełnia się jako mama trzech synów i córki, jednak jej droga do macierzyństwa nie była najłatwiejsza. Żona aktora była osiem razy w ciąży. Swego czasu Żebrowska ujawniła, że musiała zmierzyć się z poronieniami i jedną ciążą pozamaciczną. Zdobyła się na akt odwagi, by podzielić się swoją przejmującą historią w intymnym wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" i tym samym wesprzeć kobiety z podobnymi, traumatycznymi doświadczeniami. Aleksandra prowadzi również firmę oferującą odzież i produkty dla matek. Na Instagramie zamieściła nowe zdjęcie, do którego zapozowała z brzuchem. Szybko rozwiała wątpliwości, ale wygląda na to, że nie każdy czyta opisy do zdjęć. Do tego grona można zaliczyć Borysa Szyca.

Żebrowska zapozowała z brzuchem. Komentarz Szyca to hit. "Czysta szczerość"

Aleksandra Żebrowska nie pokazuje twarzy pociech w mediach, chociaż od czasu do czasu zamieszcza fotografie z dziećmi, jednak nigdy nie widać ich twarzy. Celebrytka jakiś czas temu założyła markę z produktami dedykowanymi dla kobiet w ciąży i mam, a produkty chętnie poleca w mediach społecznościowych. Na Instagramie jej konto obserwuje prawie pół miliona internautów. Żona Michała Żebrowskiego zamieściła zdjęcie w zwiewnej sukience, jednak w oczy rzuca się wyraźnie odznaczony brzuch. Ola rozwiała wątpliwości w opisie fotografii i podkreśliła, że nie jest w ciąży, dodając hasztag "ciąża spożywcza". Zapowiedziała przy tym, że szykuje sporo nowości dla mam do swojego sklepu.

Mimo iż Aleksandra rozwiała wątpliwości co do swojego stanu, to zdaje się, że nie każdy zapoznał się z jej opisem do zdjęcia. W komentarzach dał o sobie znać Borys Szyc, który musiał być zaskoczony, widząc nowe zdjęcie Żebrowskiej. "Jezu, się przeraziłem…" - napisał aktor. Ola nie pozostawiła go bez odpowiedzi: "A to tylko hummus z bobem" - odpisała Żebrowska. Ich interakcja rozbawiła fanów. "To jest czysta szczerość" - napisała w sekcji komentarzy jednak z obserwatorek.

Żebrowscy świętowali 15. rocznicę ślubu

Niedawno Aleksandra zamieściła archiwalny kadr z wesela na Instagramie. Celebrytka i Michał Żebrowski w tym roku świętowali 15. rocznicę ślubu. Przy okazji Ola pokazała, jaką suknię ślubną wybrała na ten ważny dzień. Postawiła na oryginalność. Kadr podpisała w dość specyficzny sposób. "15 lat w sidłach" - napisała. Więcej zdjęć Aleksandry, w tym ciążowe kadry, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.