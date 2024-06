W Polsce wybory Miss często są szeroko komentowane, a wiele osób decyduje się wypowiedzieć na temat urody uznanych za najpiękniejsze w danym regionie czy państwie. W tym przypadku było o wiele gorzej, a w sieci pojawiła się masa hejtu. Chodzi o fakt, iż Victoria Forrest została wybrana Miss Rzeszowa. Wydała oświadczenie w tej sprawie i nie ma zamiaru tolerować obelg rzucanych w jej stronę.

Miss Rzeszowa wybrana. W sieci burza. Jest reakcja

12 maja Forrest opublikowała zdjęcie na swoim Instagramie, gdzie chwali się zdobyciem tytułu Miss Rzeszowa 2024. Nie mogła jednak nacieszyć się wygraną długo. W sieci pojawiły się rasistowskie komentarze, które mocno uderzały w kobietę. "Widzieliście Miss Rzeszowa? Tak właśnie wyglądają dziewczyny w tym mieście. Za rok będzie baba z jajami?" - napisał Tomasz Sommer, redaktor naczelny gazety "Najwyższy Czas!". Na stronie portalu nczas.info pojawiły się takie słowa: "jakoś nie przypomina mieszkanki Podkarpacia", a także stwierdzono, że wybór Victorii to "narzucanie Polakom multikulturalizmu". Należy podkreślić, że Victoria Forrest jest Polką, która urodziła się i wychowała w kraju. Na co dzień mieszka i pracuje w Polsce.

Miss postanowiła zareagować na falę hejtu, która bardzo ją dotknęła. Opublikowała oficjalne oświadczenie, które przesłała do naszej redakcji. W treści przekazała, że podejmie kroki prawne w związku z komentarzami. Cały tekst przeczytacie, wchodząc do naszej galerii na górze strony.

Internet nie jest tylko platformą do wymiany informacji i komunikacji, ale niestety także miejscem, gdzie anonimowość bywa wykorzystywana do szerzenia nienawiści, fałszywych oskarżeń i obraźliwych treści. Hejt, zniesławienie oraz inne formy cyberprzemocy są nie tylko moralnie naganne, ale również niezgodne z prawem. (...) Podjęłam decyzję o skorzystaniu z odpowiednich instrumentów prawnych, aby przeciwdziałać takim zachowaniom: szerzenia nienawiści, fałszywych oskarżeń i nienawiści wobec kogokolwiek nie powinno mieć miejsca nigdy i nigdzie. W ramach kroków prawnych, które podjęłam, znalazło się monitorowanie i dokumentowanie hejterskich wpisów oraz komentarzy, zabezpieczenie i archiwizowanie istniejących treści, analiza przestrzeni medialnej pod kątem pojawiania się nowych treści mogących naruszać moje dobre imię

- czytamy w oświadczeniu.

Organizatorzy konkursu oburzeni komentarzami o Forrest

Miss podjęła już kroki w sprawie hejtu i nie jest w tym sama. Organizatorzy konkursu również odnieśli się do oburzających komentarzy, które pojawiają się w sieci. Murem stanęli za Forrest i zapowiedzieli, że pomogą jej w tej sprawie. "W związku z mową nienawiści, atakami na tle rasistowskim tylko przez kolor skóry i nakręcaniem hejtu na Victorię podjęliśmy decyzję o przekazaniu całości materiału do reprezentującej nas kancelarii prawnej w celu złożenia zawiadomienia do prokuratury. Dodatkowo pomożemy Viktorii wystąpić na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania stosownych przeprosin i zadośćuczynienia!" - napisali na relacji w social mediach organizatorzy.