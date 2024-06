Zofia Zborowska i Andrzej Wrona uchodzą w sieci za idealną parę. Niedawno małżeństwo pojawiło się wspólnie w rozrywkowym programie "LOL: Kto się śmieje ostatni". Fani byli zachwyceni humorystycznym skeczem w wykonaniu aktorki i sportowca. Zazwyczaj Zofia i Andrzej świetnie się dogadują. Tym razem jednak doszło do małego nieporozumienia. Wrona zrobił tatuaże, które zadedykował swoim córkom. Pod zdjęciem z końcowych efektów pojawił się komentarz lekko zirytowanej Zborowskiej. Zdjęcia tatuaży znajdziecie w galerii na górze strony.

Zofia Zborowska "obrażona" na swojego męża

"Nadzia jest zodiakalnym lwem, to ma lwicę. Jaśka jest bykiem to…nie chciałem krowy, więc jest wronka z kwiatami jaśminu" - pisał sportowiec pod zdjęciem z nowym tatuaże, który zadedykował młodszej córce. Niestety, Wrona zapomniał o jeszcze jednym tatuażu, co szybko zauważyła Zborowska. "A typiara co urodziła te dwie księżniczki, od sześciu lat nie dorobiła się nawet lichego serduszka u ciebie" - żartowała. Fani podłapali dowcip i zaczęli dopisywać swoje własne teorie. "A na plecach kocham Zochę?!" "Zamiast wydziarać serducho, woli kochać jak wariat", "Ta wronka z kwiatami jaśminu, to ty przecież", "Bo miejsca by nie starczyło na taką cudowną królową matkę" - pisali. Andrzej Wrona postanowił zręcznie wybrnąć z komentarza żony. "Jesteś w moim serduszku wydziarana już na zawsze" - napisał. A wam jak się podobają nowe tatuaże Wrony? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona Zofia Zborowska i Andrzej Wrona, fot. Instagram @w_kracze

Zofia Zborowska relacjonowała, jak przebiega jej połóg. Łatwo nie było

Aktorka otwarcie przyznała, że pierwsze dni po porodzie nie należały do najprzyjemniejszych. "Nawał, uszkodzenie brodawek, totalny nieogar, mózg zalany mlekiem" - pisała na Instagramie. Poprawę odczuła dopiero w siedemnastym dniu. Zborowska urodziła w połowie maja. Nie da się ukryć, że opieka nad dwójką dzieci daje mnóstwo radości, ale bywa również męcząca. ZOBACZ TEŻ: Zofia Zborowska wybrała się do warzywniaka. Reakcja sprzedawcy ją rozbroiła