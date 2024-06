Kiedy Roksana Węgiel ogłosiła, że umawia się ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem w sieci wybuchła prawdziwa burza. Wiele osób zwracało uwagę, że piosenkarka powinna spotykać się raczej z kimś w swoim wieku. Obrywało się również samemu Kevinowi. Kiedy jego ukochana tańczyła w show Polsatu, fani zaczęli dorabiać różne krzywdzące teorie. Wiele osób sądziło, że Węgiel może spotykać się z Kassinem. W każdym odcinku przyglądano się reakcjom Kevina, który siedział na widowni. Romans był oczywiście naciągany, a Roxie i jej ukochany wielokrotnie dali do zrozumienia, że w ich relacji wszystko układa się jak najlepiej. Niedawno piosenkarka zabrała głos w sprawie przykrych komentarzy, które wciąż pojawiają się na jej profilu. Internauci podejrzewają, że to Mglej kieruje karierą Roxie. Ze słowami wsparcia pospieszyła Natasza Urbańska, która również miała podobną sytuację. Kevin zatańczył z Roksaną w jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami". Zdjęcia z ich popisów znajdziesz w galerii na górze strony.

Roksana Węgiel o komentarzach na temat Kevina. "To jest niesprawiedliwe"

W RMF LOVE piosenkarka postanowiła zwrócić uwagę wszystkim tym, którzy wciąż oceniają jej związek przez pryzmat medialnych doniesień. - Obelgi skierowane w moją stronę jestem w stanie znieść bez mrugnięcia okiem. Po tylu latach bycia w tej branży i mierzenia się z tym... Aczkolwiek krzywdzące jest to, co ludzie wypisują na temat Kevina i na temat naszej relacji. To, czego się o sobie naczytał, to co nas spotkało przez ostatnie miesiące, przez ostatni rok tak właściwie, no to jest bardzo niesprawiedliwe. I tylko to mnie tak boli. Łatwo jest komuś zniszczyć życie w taki sposób - tłumaczyła. Co na ten temat ma do powiedzenia jej koleżanka z branży?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Fot. @roxie_wegiel / Instagram

Natasza Urbańska murem za Roksaną Węgiel. Kiedyś przechodziła przez to samo

W wywiadzie z Eską wokalistka wróciła wspomnieniami do początków swojej relacji z Januszem Józefowiczem. - Ja ją rozumiem i pewnie będę jej bronić, bo do pewnego momentu po prostu rozmawiacie w domu. Jesteście razem, więc rozmawiacie o pewnych projektach, a w moim przypadku było tak, że ja dużo projektów robiłam z Januszem i to było naturalne, że siłą rzeczy wspólnie pracowaliśmy, ale od momentu, gdy stałam się niezależną artystką, która tworzy swoją muzykę, niezależnie od teatru, Janusza, całego tego musicalowego backgroundu, te decyzje są samodzielne. Ludzie potrzebowali jednak trochę czasu, żeby zrozumieć, że "ona nie tylko o tym mówi, ale naprawdę to robi", bo ja to naprawdę robię - mówiła.