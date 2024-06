Maciej Stuhr ma ostatnio ręce pełne pracy. Niedawno mogliśmy podziwiać jego wielki powrót do głośnej roli charyzmatycznego nauczyciela w "Belfrze". Aktorem interesują się nie tylko media, ale również internauci, którzy potrafią być naprawdę okrutni. Rykoszetem czasem obrywa się ukochanej Stuhra, która nie jest tak twarda, jak on. Jakiś czas temu partnerka gwiazdora zamieściła prześmiewczy post, który komentował zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Męża nie ma, zimno jest. Na szczęście mąż nie łamał prawa, więc jest w pracy, a nie w więzieniu" - pisała. Pod wpisem zaroiło się od mocnych komentarzy, które w pewnym momencie przerosły Katarzynę Błażejewską-Stuhr.

Żona Macieja Stuhra nie radzi sobie z hejtem. "Teraz staram się po prostu unikać..."

W wywiadzie z Plejadą żona aktora wyznała, że niektóre komentarze potrafią być naprawdę bardzo przykre. - To są bardzo trudne momenty dla mnie. Teraz staram się po prostu unikać wchodzenia w dyskusję, ale też w ogóle zaglądania w komentarze, bo te burze po dwóch, trzech dniach mijają - wyjaśniała. Choć Katarzyna Błażejewska-Stuhr przyznała, że w trudnych chwilach może liczyć na wsparcie męża, to niekiedy ma wrażenie, że Maciej nie do końca ją rozumie.

Maciej Stuhr nie zwraca uwagi na negatywne komentarze. "Ma dużo grubszą skórę"

Ukochana Stuhra wyznała, że raczej rzadko rozmawia ze swoim mężem na temat hejtu w internecie. - Mój mąż jest olbrzymim wsparciem, ale ma on dużo grubszą skórę, więc z kolei nie rozumie mojego przejęcia tym tematem - tłumaczyła. - Raczej stawiam na przyjaciół - dodała, mówiąc, do kogo się zwraca w podobnych sytuacjach. Jakiś czas temu Katarzyna Błażejewska-Stuhr zdobyła się na osobiste wyznanie dotyczące depresji. Żona aktora przekonała się wtedy, że w internecie można usłyszeć również mnóstwo ciepłych słów. "W przypadku depresji naprawdę takie usłyszenie i dowiedzenie się, że ten gorszy czas mija - a wtedy wydaje się, że jesteśmy otoczeni magmą i błotem, i że nie da się z tego wydostać - jest pomocne" - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Maciej Stuhr po występie przekazał tragiczne wieści. Zmarł bohater jego filmu. "Brak słów"