Hanna Lis jest cenioną dziennikarką i prezenterką telewizyjną, ale to jej życie miłosne jest tematem o wiele ciekawszym dla mediów. Celebrytka dwukrotnie wychodziła za mąż, jednak nigdy nie stanęła na ślubnym kobiercu z ojcem swoich dzieci. Kim jest Jacek Koziński i dlaczego nigdy nie wzięli ślubu?

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska ma nowego partnera. Woli związek z dala od fleszów?

Hanna Lis ma dwie dorosłe córki. Tym się zajmują. Kim jest ich ojciec?

Hanna Lis jest dumną mamą dwóch dorosłych córek. Zarówno Julia, jak i Anna unikają życia w świetle reflektorów i blasku fleszy. Rzadko pokazują się ze znaną mamą. Próżno również szukać ich wspólnych fotografii w mediach społecznościowych. Co o nich wiadomo? Młodsza Anna pasjonuje się modelingiem i podbija modowy świat. Z kolei starsza Julia kształci się za granicą. Ojcem córek Hanny Lis jest Jacek Koziński, przedsiębiorca, który zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości. Oprócz tego nieco związany jest również z branżą gastronomiczną.

Hanna Lis nigdy nie wzięła ślubu z ojcem swoich dzieci. Oto powód

Hanna Lis poznała ojca swoich córek tuż po zakończeniu pierwszego związku małżeńskiego. Mając 19 lat, wyszła za Roberta Smoktunowicza, relacja jednak nie przetrwała, a para rozstała się po dziewięciu latach. Niedługo po rozstaniu dziennikarka zaszła w ciążę. Nie zdecydowała się wówczas na ujawnienie tożsamości partnera. Dopiero w trakcie drugiej ciąży ujawniła kilka szczegółów.

Mam sto razy lepszą rodzinę od wielu par po ślubie. Dlatego nie zamierzam legalizować swojego związku. Najważniejsze jest to, że się kochamy i jesteśmy szczęśliwi. (...) Jeżeli miałabym wybrać między byciem żoną i utratą tego, co mamy w tej chwili dla siebie: szacunku, zaufania, uczucia - to dzisiaj nie zamieniłabym tego na żaden papierek

- zdradziła na łamach magazynu "Halo". Jak się okazało, prawda była jednak nieco inna. Hanna Lis nigdy nie wyszła za Jacka Kozińskiego, ponieważ w tamtym czasie miał on żonę, z którą wychowywał dwójkę dzieci. Związek dziennikarki i przedsiębiorcy rozpadł się zaraz po narodzinach drugiej córki, Anny. Rozstanie nie obyło się bez echa, ponieważ dziennikarka oskarżyła byłego partnera o to, że nie łoży na wychowanie swoich córek. Jakiś czas po rozstaniu Hanna Lis związała się z mężem swojej przyjaciółki Kingi Rusin, Tomaszem Lisem. Para wzięła potajemny ślub w Rzymie w 2007 roku, ale po 11 latach małżeństwa ogłosiła rozstanie. ZOBACZ TEŻ: Anna Antonowicz i Przemysław Cypryański poznali się na planie. Wszyscy myśleli, że są parą. Co ich łączyło?