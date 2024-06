Euro 2024 dobiegło końca dla naszej reprezentacji. Mimo nadziei i mobilizacji nie udało się nam wyjść z grupy. Podczas ostatniego meczu w Dortmundzie nie zabrakło polskich kibiców, którzy z zapartym tchem obserwowali spotkanie Polski z Francją. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, a po nim nastał czas podsumowań. Co o grze biało-czerwonych myśli znana dziennikarka?

Monika Olejnik z wnioskami o Euro 2024. Wspomniała o "obolałych"

Prowadząca "Kropka nad i" jest na bieżąco nie tylko z wydarzeniami politycznymi, ale również sportowymi. O rozgrywkach w ramach Euro 2024 mówiła wielokrotnie na Instagramie. W ostatnim poście Olejnik wspomniała o meczu z Francją, a do treści dołączyła zdjęcie Roberta Lewandowskiego oraz Kyliana Mbappé. "Szanuję każdego piłkarza, który teraz ma odwagę powiedzieć do kibiców #DZIĘKUJEMY i #PRZEPRASZAMY. Sport to ważna lekcja. Przegrana lub 'autobus z napisem koniec' na #euro2024 wiele uczą. A każdy #sukces trwa tylko chwilę" - napisała w instagramowym poście. Pod koniec wpisu wspomniała poniekąd o swoich zdrowotnych zmaganiach. Przypomnijmy, że w maju podzieliła się wyznaniem o nowotworze piersi.

Wszystkich obolałych pozdrawiam. Ja już od rana mam swój #trening. Trenuję, nie poddaję się, nie rezygnuję

- dodała dziennikarka.

Monika Olejnik pierwszy raz o nowotworze. Już wtedy planowała kolejne wyzwania

Post dziennikarki dotyczący nowotworu poruszył polskie media. Koledzy po fachu Olejnik zaczęli komentować sprawę z ogromnym współczuciem. "RakNIEwyrok W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 roku usłyszałam diagnozę - nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuję nowe wyzwania" - napisała dziennikarka. "Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was proszę - kochani badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie, proszę, aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy, co jeszcze warto przebadać! Jeśli tylko minutę w miesiącu poświęcicie na pytanie - Czy się badasz/badałaś profilaktycznie? To wszyscy będziemy szczęśliwsi" - dodała. Zdjęcia ze wspomnianego posta znajdziecie w galerii.