Krystyna Janda to jedna z największych gwiazd branży filmowej. Aktorka zagrała w wielu znanych produkcjach m.in. "Człowiek z marmuru" czy też "Granicy". Spełnia się również jako dyrektorka artystyczna Teatru Polonia i Och-Teatru w Warszawie. Gwiazda ma już wypracowaną pozycję w show-biznesie, ale niezbyt chętnie dzieli się szczegółami ze swojego bujnego życia prywatnego. Okazuje się, że lata temu doszło do drastycznej sytuacji, z którą powiązana jest znana piosenkarka.

REKLAMA

Zobacz wideo Goździalską pobito w samolocie. Co dalej ze sprawą?

Krystyna Janda została pobita przez popularną piosenkarkę. Szokujące

Aktorka postanowiła opowiedzieć o historii, która miała miejsce dokładnie w 1977 roku - chwilę po premierze "Człowieka z marmuru", dzięki któremu zyskała ogromną popularność. Zdjęcie Krystyny Jandy sprzed lat znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Aktorka stawała się wówczas jedną z najbardziej obiecujących gwiazd polskiego filmu. Została wtedy zaskoczona propozycją zaśpiewania na festiwalu w Opolu. Okazuje się, że nie wszystkim miało się to podobać. Niezadowolona z takiego obrotu sprawy podobno była Ewa Demarczyk, która postanowiła wyrazić to poprzez atak na Jandę. Na szczęście przy całej sytuacji był ktoś, kto zainterweniował.

W Krakowie pobiła mnie Ewa Demarczyk. Była w jakiejś pasji. Dowiedziała się, że śpiewam piosenkę jej koleżanki Haliny Wyrodek z Piwnicy pod Baranami. I mnie uderzyła! Naprawdę. Piotr Skrzynecki ją złapał i wywlókł ją wtedy z tego pokoju

- wyjawiła Krystyna Janda w podcaście "Inna strona świata".

Traumatyczne doświadczenia Krystyny Jandy z początku kariery

Aktorka opowiedziała również o tym, jak traumatyczne było to dla niej doświadczenie. "W ciągu jednego momentu miałam premierę 'Człowieka z marmuru', pobiła mnie Demarczyk, okazało się, że zabrałam piosenkę Halinie Wyrodek, którą uwielbiałam... Ja byłam w amoku jakimś " - wspominała. Nie kryła, że była przerażona, gdy dowiedziała się, że ma wystąpić na opolskim festiwalu. Zobaczyła tłumy na widowni i nie chciała wyjść na scenę. Okazuje się, że "wypychać" musieli ją Wojciech Młynarski i Włodzimierz Korcz.

A jeszcze nie chciałam wejść na scenę, bo zobaczyłam nagle pięć tysięcy osób i złapałam się kaloryfera. Powiedziałam, że nie wyjdę. Młynarski z Korczem mnie na siłę wypchnęli na scenę

- mówiła w podcaście.

Krystyna Janda w teatrze Fot. KAPiF.pl